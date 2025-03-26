«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет. По словам бывшей домработницы Филиппа Киркорова, которая до сих пор поддерживает отношения с семьёй, он очень тяжело переживает смерть отца.