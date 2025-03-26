«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от очередного посещения театра. Татьяна Брухунова пожаловалась на зрителей Большого театра.
Женщина является большой поклонницей театра. Татьяна регулярно посещает постановки и старается не пропускать премьеры. На этот раз Брухунова пришла на балет «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», который состоялся в Большом театре.
Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.
36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.
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Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.
36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.
«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты ещё обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу», – высказалась женщина в опубликованном в личном блоге видео.Накануне Татьяна пожаловались на хейтеров, которые атаковали её блог. Жене Петросяна даже пришлось обратиться за помощью к поклонникам для борьбы с «редисками».
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Анастасия Чинкова