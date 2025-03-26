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«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра

Зрители Большого театра возмутили Татьяну Брухунову своим поведением
Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от очередного посещения театра. Татьяна Брухунова пожаловалась на зрителей Большого театра.
Женщина является большой поклонницей театра. Татьяна регулярно посещает постановки и старается не пропускать премьеры. На этот раз Брухунова пришла на балет «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», который состоялся в Большом театре.

Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.

36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.

«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты ещё обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу», – высказалась женщина в опубликованном в личном блоге видео.
Накануне Татьяна пожаловались на хейтеров, которые атаковали её блог. Жене Петросяна даже пришлось обратиться за помощью к поклонникам для борьбы с «редисками».

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«Был любимым сыном»: Бывшая домработница рассказала о состоянии Киркорова после смерти отца
Бывшая домработница рассказала о переживаниях Киркорова после смерти отца
26 марта 2025, 16:18

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет. По словам бывшей домработницы Филиппа Киркорова, которая до сих пор поддерживает отношения с семьёй, он очень тяжело переживает смерть отца.
В разговоре с изданием «Абзац» женщина сказала, что смерть папы стала для певца огромной утратой, что, по её словам, «и ежу понятно». Она также добавила, что Филипп был любимым сыном Бедроса.

«Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа. В последние годы они жили вместе и стали ещё ближе», — отметила домработница, хорошо знавшая всю семью и отношения внутри неё.

По мнению Людмилы, Киркоров-младший — сильный духом человек, поэтому он сможет справиться с постигшим его горем от утраты. Более того, как теперь старший в семье, он сумеет поддержать детей, которые также горюют после смерти любимого дедушки.

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#певец
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«Ты не заигрывала с прессой»: супруга Никиты Михалкова обратилась к дочери Анне, ставшей народной артисткой России
Татьяна Михалкова поздравила дочь Анну со званием народной артистки России
26 марта 2025, 15:43

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Татьяна Михалкова поздравила дочь Анну с получением звания народной артистки России. Жена режиссёра отметила, что её дочь никогда не пыталась «куда-то пролезть».
Накануне президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки России 50-летней Анне Михалковой. В отличие от других награждённых деятелей культуры, она не написала об этом в личном блоге. Но к ней публично обратилась мама.

Бывшая модель уточнила, что Анна снялась в порядка ста фильмах разных режиссёров.

«Ты действительно служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слёз. Это было в тебе видно с детства», – отметила супруга Никиты Михалкова.
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» также отметила, что её дочь на многом бы могла сделать саморекламу и привлечь к себе внимание родословной, различными достижениями и событиями, но Анна предпочла скромно работать и добиваться поставленных целей.

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*запрещён в РФ
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#россия
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«Не хочу даже комментировать»: Виктория Цыганова высказалась о госнаграде Семенович
Виктория Цыганова возмутилась наградой Семенович
26 марта 2025, 14:54

Виктория Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова выразила свое мнение относительно награждения Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».

«Владимир Путин наградил Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве". Поздравляю исполнительницу хитов "секси-бомбочка" и "ищу мужа" с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть даёт народ», — написала Цыганова в Telegram-канале.

При этом она добавила, что совершенно не завидует Семенович, однако выразила сожаление, что подобные решения имеют место быть, «пока идет война».

Позже Цыганова выложила еще один пост, посвященный Семенович и погибшему военкору Первого канала Анне Прокофьевой.

«Две Анны в новостях сегодня. Анна Прокофьева — погибшая на передовой военная корреспондентка и Анна Семенович, которой медаль выдали за "труды"», — написала певица.

Напомним, 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

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Живет в квартире миллиардера, «уводит мужчин из семей» и встречается с Бондарчуком: что из себя представляет Софья Синицына?
26 марта 2025, 14:53

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Софья Синицына оказалась в центре скандала в российском шоу-бизнесе, став объектом слухов о причинах разладов в браках Фёдора Бондарчука и Константина Богомолова.
Сама актриса отметила, что её сердце занято, но не теми, кого упоминают в сплетнях, и подчеркнула, что не собирается быть той, кто «уводит мужчин из семей». Подробнее о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и начало карьеры

Софья Синицына родилась 26 марта 1995 года в Муроме. В 2015 году она переехала в Москву для обучения в театральном институте имени Бориса Щукина. Уже на первом курсе актриса начала сниматься в кино, одним из первых значимых проектов стал сериал «Кухня».

На съемках она познакомилась с Никитой Тарасовым, «кондитером Луи», и между ними завязался роман. Однако, несмотря на совместный отдых во Франции с родителями Никиты в 2016 году, их отношения оказались недолговечными, вероятно, из-за значительной разницы в возрасте — Софья была младше своего партнера на 15 лет.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Роман с Павлом Табаковым

В 2017 году вокруг Софьи начали ходить слухи о романе с Павлом Табаковым. Актриса предпочла не комментировать сплетни, но их отношения были подтверждены частыми встречами в общественных местах.

В 2020 году стало известно, что Софья родила дочку Мию. Она тщательно скрывала беременность и имя отца. На крестинах девочки присутствовали Павел Табаков и его мама Марина Зудина. К моменту рождения Мии пара уже рассталась, но сохранила дружеские отношения и продолжила совместное воспитание дочери.

Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA

Отношения с Дмитрием Исхаковым

В 2023 году Софья снова привлекла внимание публики, начав встречаться с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. Пара часто посещала светские мероприятия и даже устроила свадебную фотосессию.

Однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь постановка, и их отношения продлились всего одно лето. В конце августа 2023 года Софья объявила о разрыве, заявив, что сама приняла решение расстаться с Исхаковым. Она отметила, что продолжает радоваться жизни и сосредоточена на своей карьере.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Сплетни о романах и подарках

Софье также приписывали романы с другими влиятельными мужчинами. Говорили, что один миллиардер подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет с дочкой.

Однако сама актриса опровергла эти слухи, заявив, что «копают не в том направлении». Также упоминались её отношения с Леонардом Блаватником, который финансировал съемки фильма «Мастер и Маргарита» и сыграл в нем несколько эпизодических ролей вместе с Синицыной.

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Роман с Бондарчуком и Богомоловым

Разговоры о разрыве Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой стали причиной множества слухов и домыслов в СМИ. Одной из версий является утверждение, что Паулина покинула режиссёра из-за его якобы близких отношений с актрисой Софьей Синицыной.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — отметила Паулина у себя в соцсетях про разрыв с Бондарчуком.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

В свою очередь, в интервью Ксении Собчак известный сплетник Антон добавил ещё одну сенсацию, заявив, что Константин Богомолов изменяет ведущей с Синицыной. Ксения Анатольевна, известная своим остроумием, отреагировала на эти слухи с юмором, поставив под сомнение достоверность источника информации.

«Послушай, я свечку не держала, но где ты берёшь набор рандомных людей?!», — с улыбкой заметила Собчак, подчеркнув, что верит своему мужу и не придаёт значения анонимным сплетням.

Софья Синицына в свою очередь отметила, что её взаимодействие с Бондарчуком и Богомоловым носило исключительно профессиональный характер.

«Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!», — добавила актриса.

Важно отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже более пяти лет вместе, несмотря на множество слухов об их отношениях.

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* запрещен в РФ.
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Мария Погребняк заявила, что мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц
Погребняк: мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тыс. руб в месяц
26 марта 2025, 14:43

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)

Марию Погребняк возмутили мужчины, которые не ценят женщин. 36-летняя телезвезда заявила, что труд домохозяек должен оплачиваться.
Блогер призналась, что не смогла бы полноценно посвятить себя домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мария отметила, что ей легче работать, пусть даже по 12 часов, развиваться, общаться с людьми и зарабатывать деньги. При этом Погребняк восхищается женщинами, которые смогли посвятить себя семье.

«Это колоссальный труд и очень за них обидно, когда мужья обесценивают их. Потому что это работа, на которую уходит уйма времени, сил, энергии: постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри... Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики ещё и срываются после работы на них», – посетовала Погребняк.
В связи с этим, блогер заявила, что мужчины должны выплачивать зарплату своим жёнам, которые ведут хозяйство. Сумма должна составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Телезвезда назвала женщин, посвящающих себя семье и дому, настоящими супергероями, поскольку они находятся в постоянной трудовой деятельности и в одном лице объединяя уборщиц, поваров, психологов, аниматоров, секретарей и дипломатов.

«А в ответ часто слышат: "И что ты делала целый день?" Вот мой ответ: если бы мужья платили жёнам зарплату за домашний труд, таких вопросов просто не возникало бы», – отметила Погребняк.
Также блогер объяснила, из чего складывается зарплата в 200 тысяч рублей. Так, услуги няни составляют 1000 рублей в час, повара – 500, уборщицы – 2000 рублей в день, персональный организатор мероприятий зарабатывает 1500 рублей в час, а психотерапевт – 3000 рублей за часовой сеанс.

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