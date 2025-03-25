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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры

Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры

Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам из-за хейтеров, жалующихся на её посты
Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

У молодой супруги Евгения Петросяна непростые отношения с аудиторией в соцсетях. Сейчас хейтеры пошли на крайние меры, поэтому Татьяне Брухуновой пришлось обратиться за помощью.
Дело в том, что недоброжелатели начали массово ставить жалобы на публикуемый Татьяной контент. Звезда заподозрила неладное и обратилась за помощью к фанатам.

«Какие-то "редиски" вновь нажаловались на публикацию. Помогите, пожалуйста, выйти из тени. Нужен лайк только на этот пост», – написала Брухунова.
В итоге, количество лайков под последним постом практически достигло уровня, который был в прошлой подборке нарядов, опубликованной ранее.

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Бывшему мужу Алсу позволили покидать Россию
25 марта 2025, 22:08

Алсу и Ян Абрамовы (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в удовлетворении иска о временном ограничении бывшего мужа Яна Абрамова в выезде из России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В тексте заявления сказано об отказе в удовлетворении административного искового заявления Алсу Абрамовой к Главному межрегиональному управлению Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) по Московской области. В иске певица требовала ограничить бывшего супруга в праве выезда из России по исполнительному производству.

Напомним, что Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.

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#суд
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Скончался младший брат Владимира Кузьмина
25 марта 2025, 21:52

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

Участник золотого состава группы «Динамик» ушёл из жизни. Александру Кузьмину было 63 года.
Владимир Кузьмин во вторник сообщил о смерти брата, опубликовав его чёрно-белую фотографию с подписью «Покойся с миром, брат» в своём Telegram-канале.

Александр Кузьмин играл на клавишных, бас-гитаре и был звукорежиссёром группы «Динамик». В конце 80-х музыкант начал писать музыку и тексты песен, которые позже вошли в альбомы его брата Владимира. Музыкант всегда был в тени брата, но однажды, во время гастролей по США решил остаться в Сан-Диего, а Владимир вернутся в Москву. Лишь спустя 18 лет Александр вновь переехал в Россию.

В последние годы у Александра были серьёзные проблемы с алкоголем.

«Я написала, чтобы не давали в руки ему (деньги – ред.), сразу отправляли в клинику. Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», – заявляла в феврале супруга Александра Кузьмина.
Владимир Кузьмин не раскрыл причину смерти брата. Но, возможно, именно пристрастие к пагубной привычке погубило музыканта.

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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну

Ездит на старой Honda, а отец работает таксистом: появились новые подробности о женихе дочери Волочковой
#музыкант
#смерть
#алкоголизм
#семья
#россия
#сша
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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну
Фёдор Лукьянов ответил Юрию Назарову, назвавшему его внебрачным сыном Ширвиндта
25 марта 2025, 21:09

Фёдор Лукьянов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В годовщину смерти Александра Ширвиндта его коллега, Юрий Назаров, сделал неожиданное заявление о том, что у режиссёра якобы есть внебрачный сын – известный политолог Фёдор Лукьянов.
В памятную дату, 15 марта, близкие Ширвиндта собрались около его могилы на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и его сын Михаил, рядом с которыми скромно стоял Лукьянов.

Юрий Назаров близко дружил с Ширвиндтом, поэтому абсолютно уверенно заявил, что политолог является членом семьи актёра, которого приняла жена мэтра.

«Два сына (у Александра Ширвиндта – ред.)! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются», – раскрыл 87-летний Назаров.
Актёр также уверяет, что был свидетелем тайного романа, вспыхнувшего между Ширвиндтом и матерью Фёдора – актрисой Мариной Лукьяновой.

Фёдор Лукьянов, который, к слову, носит отчество Ширвиндта, давно обсуждается в творческих кругах. Мужчина очень похож на своего предполагаемого отца. Сейчас мужчине 58 лет, он добился больших успехов в карьере, став знаменитым политологом и журналистом-международником.

Издание StarHit связалось Лукьяновым, который прокомментировал откровенные высказывания Назарова.

«Юрий Назаров прекрасный артист, но не имею чести его знать. А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», – сказал политолог.
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Ольга Бузова призналась, что черпает вдохновение у Владимира Путина
25 марта 2025, 20:32

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольгу Бузову критикуют с её первого появления на экранах. За долгие годы карьеры певица смогла привыкнуть к хейту и научилась пропускать его мимо ушей.
Ольга в своих соцсетях отметила, что не была бы там, где находится сейчас, если бы обращала на всё внимание и принимала каждое слово близко к сердцу.

Телеведущая подчеркнула, что черпает моральную поддержку из слов президента России Владимира Путина.

«То же самое я вижу сейчас на примере нашей страны. Даже президент об этом говорит – будем жить, работать и развиваться дальше без оглядки на санкции или их отмену, это всё никак не повлияет на планы», – написала Бузова.
Певица заключила, что следование такой стратегии может помочь в любой ситуации. Добиться результата можно только, если верить в себя, работать и делать.

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#блогер
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Машков раскрыл, готов ли работать с выходящим по УДО Ефремовым
Владимир Машков заявил, что пока рано говорить о работе с Михаилом Ефремовым
25 марта 2025, 20:16

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Народный артист и глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков высказался о том, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым, который в начале апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.
Артиста заключили под стражу после ДТП со смертельным исходом в июне 2020 года, виновником которого он стал, сев на руль в нетрезвом виде. На днях суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Теперь поклонников волнует вопрос, вернётся ли актёр к профессиональной деятельности.

Машков в беседе с Life ответил на вопрос, готов ли взять Ефремова в свои режиссёрские работы. Он подчеркнул, что пока рано об этом говорить, поскольку артисту нужно выдохнуть, вернуться к привычной жизни, а дальше уже самому принять решение о будущей карьере.

«Мне трудно об этом говорить, давно (Михаила Ефремова, – прим. ред.) не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь – возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», – подчеркнул Машков.
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