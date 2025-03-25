Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
У молодой супруги Евгения Петросяна непростые отношения с аудиторией в соцсетях. Сейчас хейтеры пошли на крайние меры, поэтому Татьяне Брухуновой пришлось обратиться за помощью.
Дело в том, что недоброжелатели начали массово ставить жалобы на публикуемый Татьяной контент. Звезда заподозрила неладное и обратилась за помощью к фанатам.
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«Какие-то "редиски" вновь нажаловались на публикацию. Помогите, пожалуйста, выйти из тени. Нужен лайк только на этот пост», – написала Брухунова.В итоге, количество лайков под последним постом практически достигло уровня, который был в прошлой подборке нарядов, опубликованной ранее.
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Анастасия Чинкова