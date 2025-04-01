«Сейчас уже всё, не время»: Роман Гриценко поставил точку в отношениях с Бузовой

Роман Гриценко (Фото: Telegram @romangritsenko)
Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко не раз безуспешно пытался завоевать сердце экс-ведущей Ольги Бузовой. Сейчас 29-летний парень больше не хочет отношений с одинокой красавицей.
Напомним, Гриценко пытался ухаживать за Бузовой в 2017 году, когда она еще была ведущей «Дома-2». Но добиться ее расположения участнику реалити не удалось. Через два года он появился в шоу «План Б», где Ольга искала потенциального мужа. Но и тогда певица ему отказала.
На сегодняшний день Роман находится в поисках своей второй половинки. В VK-подкасте «Медийные двери» Арай Чобанян спросил Гриценко, кого бы он выбрал: бывшую или Мию Бойку.
При этом он уточнил, что добиваться сердца звезды российского шоу-бизнеса больше не намерен. Мужчина признался, что готов встретиться с Олей и попить с ней кофе, однако отношений он с ней больше не хочет.
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На сегодняшний день Роман находится в поисках своей второй половинки. В VK-подкасте «Медийные двери» Арай Чобанян спросил Гриценко, кого бы он выбрал: бывшую или Мию Бойку.
«Моя первая любовь несостоявшаяся, поэтому Олечку выбираю. Нас гораздо больше связывает моментов и эмоций, чем с Мией. Оля — это такой, можно сказать, отрезок моей жизни, очень эмоциональной, который я на всю жизнь запомню. Поэтому, конечно, Оля», — признался он.
При этом он уточнил, что добиваться сердца звезды российского шоу-бизнеса больше не намерен. Мужчина признался, что готов встретиться с Олей и попить с ней кофе, однако отношений он с ней больше не хочет.
«Всё! Я вырос. Какие-то моменты пересмотрел. И как будто всё уже, момент упущен. Сейчас уже всё. Не время», — отметил Гриценко.
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Элина Позднякова