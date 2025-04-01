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«Сейчас уже всё, не время»: Роман Гриценко поставил точку в отношениях с Бузовой

Роман Гриценко заявил, что больше не хочет отношений с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко (Фото: Telegram @romangritsenko)

Роман Гриценко (Фото: Telegram @romangritsenko)

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко не раз безуспешно пытался завоевать сердце экс-ведущей Ольги Бузовой. Сейчас 29-летний парень больше не хочет отношений с одинокой красавицей.
Напомним, Гриценко пытался ухаживать за Бузовой в 2017 году, когда она еще была ведущей «Дома-2». Но добиться ее расположения участнику реалити не удалось. Через два года он появился в шоу «План Б», где Ольга искала потенциального мужа. Но и тогда певица ему отказала.

На сегодняшний день Роман находится в поисках своей второй половинки. В VK-подкасте «Медийные двери» Арай Чобанян спросил Гриценко, кого бы он выбрал: бывшую или Мию Бойку.

«Моя первая любовь несостоявшаяся, поэтому Олечку выбираю. Нас гораздо больше связывает моментов и эмоций, чем с Мией. Оля — это такой, можно сказать, отрезок моей жизни, очень эмоциональной, который я на всю жизнь запомню. Поэтому, конечно, Оля», — признался он.

При этом он уточнил, что добиваться сердца звезды российского шоу-бизнеса больше не намерен. Мужчина признался, что готов встретиться с Олей и попить с ней кофе, однако отношений он с ней больше не хочет.

«Всё! Я вырос. Какие-то моменты пересмотрел. И как будто всё уже, момент упущен. Сейчас уже всё. Не время», — отметил Гриценко.

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«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях
Волочкова опровергла слова нарколога Шурова об её алкогольной зависимости
01 апреля 2025, 08:46

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в разговоре с Ura.ru.
Звезда напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость». Балерина призвала обратить внимание на артистов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — пояснила Волочкова.

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«Это был удар»: как арест Чекалиных отразился на шоу «Выжить в Дубае»
Арест Лерчек и ее мужа чуть не сорвал съемки шоу «Выжить в Дубае»
01 апреля 2025, 08:19

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) должна была принять участие в первом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». Но перед этим ее арестовали вместе с мужем за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что доставило немало проблем организаторам программы.
Оказывается, что арестованные Чекалины должны были участвовать в съемках вместе, но команда лишилась сразу двух участников. Тогда организаторы должны были экстренно найти замену, при том что желающих провести несколько месяцев в экстремальных условиях в другой стране не так уж и много.

«Чекалины должны были лететь на "Выжить в Дубае", но в этот же день звучит новость, что они арестованы и, естественно, никуда не летят. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают. Для них уже костюмчики были подготовлены. Это был удар», — рассказала креативный продюсер Полина Рябинина в подкасте на YouTube-канале «Max за кулисами».

Тогда продюсеры связались с Ольгой Серябкиной. Она быстро согласилась на участие в шоу, а компанию ей составил актер Артем Калайджанян.
Так, Серябкину быстро собрали, и она отправилась в Дубаи.

Лерчек позже прилетела на съемки шоу «Звезды в джунглях», где закрутила мимолетный роман с женатым Натаном.

Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами девушки.

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Стало известно отношение Павла Прилучного к Петру Дранге
Адвокат Даниелова: Прилучный не следит за личной жизнью Муцениеце
01 апреля 2025, 07:50

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

Агата Муцениеце встречается с музыкантом Петром Дрангой. Теперь же адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, как он относится к новому мужчине своей бывшей супруги.
«Он никак к этому не относится, не следит за её личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — рассказала Даниелова Woman.ru.

Однако она отметила, что Павел может обратить внимание на мужчину Муцениеце, если дочь пожалуется на него. До сегодняшнего дня Мия не жаловалась папе на нового маминого возлюбленного.

«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если ребенок был бы чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила юрист.

Напомним, после развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. После этого Прилучный сам потребовал в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.

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«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Суд рассмотрит 19 мая перевод мужем Елены Блиновской его отцу почти 9 млн рублей
01 апреля 2025, 04:40

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @ elena_blinovskaya)

Муж Елены Блиновской бизнесмен Алексей перевел своему отцу почти 9 миллионов рублей, пока жена отбывает срок. Такая огромная огромная сумма средств привлекла внимание суда. Арбитражный суд Москвы серьезно займется вопросом законности этих денег.
Ранее Елена Блиновская получила пять лет колонии за мошенничество и отмывание денег, задолжав налоговой около миллиарда рублей. Её признали банкротом в ноябре 2024 года, арестовав имущество — от земельных участков до машин стоимостью на 50 миллионов.

Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
Когда Блиновскую арестовали, то её муж Алексей вскоре подписал контракт о прохождении службы в рядах российской армии. Четверо детей пары остались под присмотром родителей Елены.

Елена Блиновская с мужем Алексеем и детьми (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Однако 31 марта на сайте РАПСИ появилась информация, что суд Москвы собирается рассмотреть 19 мая заявление о незаконности перечисления мужем автора «марафонов желаний» Елены Блиновской своему отцу загадочного платежа для «материальной помощи». Размер «помощи» составил 8,997 миллиона рублей.

Такая денежная махинация вызвала вопросы у финансового управляющего имуществом Блиновской Марии Ознобихиной. Ознобихина требует признать перевод недействительным, и суд скоро вынесет решение.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер
Турецкий певец Волкан Конак упал на сцене во время выступления и погиб
01 апреля 2025, 02:35

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

Турецкий певец Волкан Конак погиб прямо на сцене. Гибель 58-летнего мужчины вызвала шок и ужас у фанатов и близких ему людей. Трагедия случилась во время концерта на Северном Кипре, сообщили турецкие СМИ. Позднее новость подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.
Поздним вечером 30 марта в городе Искеле у Конака было выступление в отеле. Во время исполнения номера он вдруг потерял сознание. Зрители и команда бросились к нему, пытаясь помочь, хотя некоторые коллеги не сразу заметили беду и продолжали играть.

Медики прибыли быстро. Артиста забрали в больницу в 00:17, но спасти его не смогли — в 00:42 врачи объявили о смерти певца. Мужчину пытались реанимировать, однако чуда не случилось.

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

После печальной новости соцсети взорвались критикой: посетители говорили, что зал был душным и переполненным, а дежурных медиков с дефибрилляторами не оказалось рядом.

Волкан Конак являлся значимой фигурой в мире турецкой народной музыки, он также был известен как «Kuzeyin Oglu» (Сын Севера). Певец родился 27 февраля 1967 года, в дальнейшем стал многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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