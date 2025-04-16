«Сэкономлю на платье»: Подольская не будет сорить деньгами при подготовке к свадьбе, как Бородина

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз.
При этом Подольская отметила, что сейчас все дорого, и призналась, что планирует сэкономить на платье. Тем временем к свадьбе с Николаем Сердюковым также готовится Ксения Бородина. Однако она не планирует экономить на торжестве.
При этом она отметила, что пока она занята организацией своего дня рождения. 20 мая Наталье и ее сестре-двойняшке исполнится 43 года. По этому случаю готовится совместное мероприятие в узком кругу.
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* Запрещён в РФ
«Наша свадьба была в 2010 году, и тогда даже курс был другой, а сейчас он намного, намного выше... Я пока еще на начальном этапе (подготовки), но знаете, на чем я точно сэкономлю? Это на платье. Я планирую надеть то самое свадебное платье, которое висит у меня в шкафу и в котором я выходила замуж и венчалась», — рассказала Подольская в беседе с 7Дней.ru.
При этом она отметила, что пока она занята организацией своего дня рождения. 20 мая Наталье и ее сестре-двойняшке исполнится 43 года. По этому случаю готовится совместное мероприятие в узком кругу.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова