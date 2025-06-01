«Смерть для артиста»: SHAMAN признал, чего опасается больше всего

01 июня 2025, 05:49

SHAMAN назвал своим главным страхом не критику, а безразличие публики

Певец Шаман/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался в своем главном стране. Больше всего он опасается безразличия публики, а не критики в свой адрес. В беседе с ТАСС заслуженный артист России подчеркнул, что негативные комментарии хейтеров являются своеобразным проявлением энергии, и в них можно увидеть плюсы.







«Хейтеров будет еще больше, я вам это обещаю. (...) Некоторые говорят, что нужно не обращать внимание, игнорировать (критику), но я считаю иначе. Эти люди, которые пишут негативные комментарии, они вложили в это энергию, да — со знаком минус, но энергию. Это не ноль. Ноль - это безразличие», — делился SHAMAN.