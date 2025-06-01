«Смерть для артиста»: SHAMAN признал, чего опасается больше всего
SHAMAN назвал своим главным страхом не критику, а безразличие публики
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался в своем главном стране. Больше всего он опасается безразличия публики, а не критики в свой адрес. В беседе с ТАСС заслуженный артист России подчеркнул, что негативные комментарии хейтеров являются своеобразным проявлением энергии, и в них можно увидеть плюсы.
«Хейтеров будет еще больше, я вам это обещаю. (...) Некоторые говорят, что нужно не обращать внимание, игнорировать (критику), но я считаю иначе. Эти люди, которые пишут негативные комментарии, они вложили в это энергию, да — со знаком минус, но энергию. Это не ноль. Ноль - это безразличие», — делился SHAMAN.Он подвел итог, что равнодушие аудитории равносильно «смерти для артиста». В то же время враждебная реакция все еще подтверждает вовлеченность зрителей.
Дронов ранее подтвердил участие в конкурсе «Интервидение-2025», где выступит на русском языке. Шоу пройдёт 20 сентября в московской «Live Арене», где музыкант представит Россию.
«Интервидение» — проект с глубокими историческими корнями. Его истоки уходят в 1960-е. Конкурс возвращается как альтернатива «Евровидению», и многие страны уже стран выразили желание принять участие. Где именно и в какие даты пройдет «Интервидение», какие страны примут участие в конкурсе и кто будет представлять Россию — читайте в материале «Радио 1».