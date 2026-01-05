«Секс не интересен!»: Ольга Орлова высказалась о важности секса после 40 лет

05 января 2026, 17:34

Ольга Орлова высказалась об отсутствии интереса к сексу после 40 лет

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова откровенно порассуждала в соцсетях о личной жизни и отношениях после 40 лет.





Певица и телеведущая ответила на вопрос подписчицы.



Женщина призналась, что находится в разводе, воспитывает сына и сталкивается с тем, что мужчины в её жизни заинтересованы исключительно в сексе, а не в серьёзных отношениях.

По мнению Орловой, в этом нет ничего драматичного. Напротив, с возрастом у женщины появляется свобода выбора и понимание собственных желаний.





«Когда Вам 41, Вы уже можете позволить себе встречаться с теми, кому интересен только секс, а уже из них выбрать того, с кем хотелось бы провести всю жизнь. Бывает гораздо хуже, когда секс не интересен! Вот это реально беда», — написала артистка.