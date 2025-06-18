«Секс с полной женщиной»: Звезда «Женского стендапа» рассказала о бывшем парне

18 июня 2025, 22:37

Варвара Щербакова рассказала о расставании с парнем, требовавшем от нее похудеть

Варвара Щербакова (Фото: Telegram @varjauletelaKANAL)

Российская юмористка Варвара Щербакова в интервью Евгении Медведевой рассказала о своих абьюзивных отношениях, в которых избранник осуждал её из-за лишнего веса.





Щербакова вспомнила, что перед началом отношений её возлюбленный поставил ей условие — он попросил девушку похудеть. Варвару обидели грубые слова партнёра, но встречаться с парнем-абьюзером она продолжила. Артистка добавила, что такое давление влияло на её самооценку и общее состояние.



«Потом, когда мы уже разошлись, он сказал нашей общей знакомой, что вообще не хотел со мной ничего. Просто хотел попробовать секс с полной женщиной», — заявила Щербакова.

