«Секс с полной женщиной»: Звезда «Женского стендапа» рассказала о бывшем парне
Варвара Щербакова рассказала о расставании с парнем, требовавшем от нее похудеть
Российская юмористка Варвара Щербакова в интервью Евгении Медведевой рассказала о своих абьюзивных отношениях, в которых избранник осуждал её из-за лишнего веса.
Щербакова вспомнила, что перед началом отношений её возлюбленный поставил ей условие — он попросил девушку похудеть. Варвару обидели грубые слова партнёра, но встречаться с парнем-абьюзером она продолжила. Артистка добавила, что такое давление влияло на её самооценку и общее состояние.
«Потом, когда мы уже разошлись, он сказал нашей общей знакомой, что вообще не хотел со мной ничего. Просто хотел попробовать секс с полной женщиной», — заявила Щербакова.Следует отметить, что в одном из шоу Щербакова рассказывала, что в детстве к ней приставали педофилы. По словам девушки, это произошло в магазине, но никто из взрослых не защитил её и ей пришлось спасаться бегством.