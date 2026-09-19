«Вот все мои проблемы»: Шаляпин не смог попасть на массаж в отпуске

19 сентября 2026, 12:40

Прохор Шаляпин пожаловался на очередь на массаж за $200

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин решил поделиться с подписчиками главной «проблемой» своего отпуска.





На роскошном курорте артист столкнулся с неожиданным препятствием — желающих попасть на массаж оказалось так много, что ему пришлось ждать свободного специалиста.





«Сижу под вентилятором, дорогие друзья. Невозможно жарко, жду коктейль. Сейчас меня должны записать на массаж. Вот все мои проблемы», — с иронией рассказал Шаляпин в соцсетях.

«Все, понимаете, притворяются. Вроде как нищие все приехали, в экономе живут, там у бассейна общего сидят. А на массаж, извините, очередь», — пошутил артист.