«Вот все мои проблемы»: Шаляпин не смог попасть на массаж в отпуске
Прохор Шаляпин пожаловался на очередь на массаж за $200
Прохор Шаляпин решил поделиться с подписчиками главной «проблемой» своего отпуска.
На роскошном курорте артист столкнулся с неожиданным препятствием — желающих попасть на массаж оказалось так много, что ему пришлось ждать свободного специалиста.
«Сижу под вентилятором, дорогие друзья. Невозможно жарко, жду коктейль. Сейчас меня должны записать на массаж. Вот все мои проблемы», — с иронией рассказал Шаляпин в соцсетях.По словам артиста, свободных массажистов практически не осталось из-за большого количества желающих. При этом высокая стоимость процедуры отдыхающих не смутила — сеанс обходится примерно в $200.
Шаляпин с юмором отметил контраст между внешней скромностью некоторых отдыхающих и их готовностью тратить внушительные суммы на развлечения.
«Все, понимаете, притворяются. Вроде как нищие все приехали, в экономе живут, там у бассейна общего сидят. А на массаж, извините, очередь», — пошутил артист.Судя по всему, именно эта очередь и стала главным испытанием Шаляпина в отпуске. Впрочем, судя по его рассказу, остальные условия отдыха его вполне устраивают.