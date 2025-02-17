Ранний сексуальный опыт, популярность и одиночество: почему звезда «Молодежки» Иван Жвакин живет с котом и мечтает о жене

Иван Жвакин (Фото: Telegram @zhvaka74)
Актер Иван Жвакин, ставший широко известным после роли в сериале «Молодежка», преодолел тернистый путь к славе, пережил любовь и предательство, а сейчас живет один в роскошном особняке. Подробности из жизни актера приводит «Радио 1».
Детство и выбор профессии
Родился Иван в 1992 году в Коркино Челябинской области. С детства мальчик проявлял творческие способности, и родители записали его в музыкальную школу. Он учился игре на аккордеоне и ударных инструментах, занимался вокалом, а также ходил в театральную школу и мечтал о большой сцене, путь к которой оказался тернистым.
В 2008-м умер отец Ивана, после чего в семье начались материальные проблемы и подростку пришлось начать подрабатывать. Он раздавал листовки, продавал газеты на улице и выполнял задачи курьера.
Через год Жвакин уезжает в Москву и поступает в Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина и начинает посещать кастинги.
Иван Жвакин (Фото: Telegram @zhvaka74)
Актерская карьера
Актерская карьера Жвакина началась с небольшой роли в фильме «Бабье царство». Позже он появился в комедии «Всё и сразу», детективах «Метод Фрейда» и «Ледников». Но истинную популярность он приобрел после роли хоккеиста Кострова в сериале «Молодежка».
Следующей его успешной работой стала роль Прохорова в экранизации «На дальней заставе». После он получил роли еще во многих российских фильмах.
В 2024 году его также позвали сниматься в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» и мелодраме «Свет в окне», предложив главные роли.
Личная жизнь и первый секс в 14 лет
Иван Жвакин в интервью не раз говорил, что является романтической натурой. Первый сексуальный опыт у него случился в 14 лет. Следующими запоминающимися отношениями для Ивана стал роман с Лерой, которая училась на параллельном курсе. Парень даже познакомил девушку с мамой, и отношения были вполне себе серьезными. Но вскоре влюбленные расстались. Ходили слухи, что она ему изменила.
Иван Жвакин (Фото: Telegram @zhvaka74)Позже Жвакин обратил внимание на Ксению Лукьянчикову. Обоих тогда пригласили на съемки фильма «Красная королева», где девушка получила главную роль, а Иван – второстепенную. Отношения между молодыми людьми быстро переросли в любовь, они стали вместе жить и через три года расстались.
По словам Ивана, за три года отношений они поняли, что являются разными по характеру и темпераменту, а также не совпали и их стремления.
Сейчас актер живет в роскошном особняке вместе с котом, но говорит, что мечтает о настоящей семье.
«Хочется, чтобы она была волевой личностью, единомышленником, другом, с удивительным характером и слаженной энергетикой. Женщина, которой бы я восторгался, постоянно радовался её присутствию. Которую всегда хочется обнять и никому не давать в обиду. Мы будем словно два странника, которые сплотились, чтобы пройти данный нам путь вместе», — признавался Жвакин.
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