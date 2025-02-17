Встречалась с женатым Трофимовым, ушла от мужа к Абдулову и стала вдовой в 32: как живет Юлия Мешина после смерти любимого

Юлия Мешина (кадр из передачи «Открытый разговор»)
Юлия Мешина смогла провести крайне мало времени рядом с любимым супругом и отцом единственной дочери. Даже спустя долгое время жизнью вдовы Абдулова интересуются многие. Как же складывалась судьба Юлии до знакомства с артистом и после его смерти — в материале «Радио 1».
Обзавелась нужными знакомствамиЮлия Мешина появилась на свет 30 июля 1975 года. Уроженка маленького городка на Сахалине провела большую часть своего детства в Николаеве. Ее мама и папа расстались, дядя руководил достаточно крупным предприятием, а отец был преуспевающим бизнесменом.
После развода родителей Юлия поехала с матерью в Ухту, где и отучилась на юриста. Потом амбициозная девушка отправилась в Москву и стала офис-менеджером у миллиардера Шабтая Калмановича.
Так как работодатель общался с влиятельными представителями шоу-бизнеса, Юлии тоже удалось завести нужные знакомства. В их числе была владелица сети бутиков Ирина Луговая. Еще до встречи с Абдуловым Мешина была весьма обеспеченной и прочно стоящей на ногах дамой.
Юлия Мешина (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)
Романы Юлии МешинойЮлия всегда пользовалась популярностью у мужского пола. В начале нулевых она заключила свой первый брак. Мужем стал миллионер, сын главы «ИТАР-ТАСС» Алексей Игнатенко. Еще до свадьбы в жизни Мешиной появился еще один не менее известный поклонник.
Сергей Трофимов на момент встречи с Юлией был женат, растил дочь с супругой. Потом он оправдывался, что в браке уже долгое время нет страсти, а с женой он жил лишь из-за ребенка. Роман Мешиной и Трофимова был достаточно стремительным, и артист посвятил любимой как минимум одну композицию.
По одной из версий отношения не перешли на новый уровень из-за того, что музыканта не принял влиятельный отец Юлии, а по второй она была не рада регулярным гастролям любимого и поставила его перед выбором. По словам Сергея, он сам понял, что не пара Юле.
Сергей Трофимов (Фото: Инстаграм* @zvezdatrof)
Большая любовь Юлии Мешиной19 лет назад Абдулов вместе с компанией отправлялся на Камчатку ради охоты и рыбалки, и в самолете встретил Юлию. Искра между ними могла проскочить уже тогда, так как с мужем Мешина развелась.
Забыть девушку Александр не смог и через общих знакомых пригласил ее в Питер. Мешина же передала им, что, если он хочет ее видеть, то пусть приедет за ней сам.
Роман Александра и Юлии развивался стремительно, и уже спустя год после первой встречи влюблённые поженились. Мешину даже не волновало, что ее избраннику уже 53 года, ведь у любви нет возраста. Мама и папа невесты не были рады такому союзу.
Александр Абдулов (Фото: кадр из сериала «Мастер и Маргарита»)
Друзья и близкие отмечали, что рядом с Мешиной Абдулов был очень счастлив, к тому же жена родила артисту дочь Евгению.
Счастье супругов оказалась совсем недолгим, ведь Александр скончался, когда дочери не было и года. Потеря обожаемого мужа оказалась для Юлии невероятным ударом, Мешина впала в глубочайшую депрессию. Овдовев в 32 года, она долгое время не хотела видеть рядом с собой других мужчин, хотя поклонников у нее всегда было достаточно.
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Несколько лет Юлия отстаивала наследство любимого, сражаясь с матерью артиста и его братом. Вдове Абдулова даже пришлось заплатить родным актера чуть меньше миллиона долларов, чтобы сохранить дом, квартиру и не распродавать собственность Александра по частям.
На светские мероприятия Мешина приходила, но достаточно редко. Юлия продолжает трудиться, развивать бизнес.
Подробностями своей личной жизни Мешина не делится и все еще считает себя женой Абдулова. Брак вдова Александра так больше и не заключала. Отказалась она общаться и с Сергеем Шиподько, который представлялся внебрачным сыном Абдулова, и хотел взять генетический материал дочери актера для проведения ДНК-теста.
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