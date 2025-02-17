Встречалась с женатым Трофимовым, ушла от мужа к Абдулову и стала вдовой в 32: как живет Юлия Мешина после смерти любимого

Юлия Мешина смогла провести крайне мало времени рядом с любимым супругом и отцом единственной дочери. Даже спустя долгое время жизнью вдовы Абдулова интересуются многие. Как же складывалась судьба Юлии до знакомства с артистом и после его смерти — в материале «Радио 1».