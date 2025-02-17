Тайный развод после 20 лет брака, связь с Ольгой Шелест: куда пропал Антон Комолов, как живет сейчас

Известный теле- и радиоведущий Антон Комолов тайно развелся с супругой, с которой пробыл в браке около 20 лет. Он предпочитает не афишировать личную жизнь, из-за чего ходит множество сплетен и слухов. Куда пропал Комолов и как сейчас живет, рассказывает «Радио 1».