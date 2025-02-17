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Тайный развод после 20 лет брака, связь с Ольгой Шелест: куда пропал Антон Комолов, как живет сейчас

Антон Комолов (Фото: VK/antonkomolov)

Антон Комолов (Фото: VK/antonkomolov)

Известный теле- и радиоведущий Антон Комолов тайно развелся с супругой, с которой пробыл в браке около 20 лет. Он предпочитает не афишировать личную жизнь, из-за чего ходит множество сплетен и слухов. Куда пропал Комолов и как сейчас живет, рассказывает «Радио 1».

Карьера Комолова


Антон Комолов родился в Москве в 1976 году. С самого детства мальчик отличался хорошим чувством юмора. Уже тогда он мог часами рассказывать смешные истории.

Его карьера началась с работы внештатного корреспондента на «Радио Максимум». На тот момент Комолову было 18 лет. Работу на радио он совмещал с учебой в институте. Оказалось, что молодой человек может хорошо удерживать аудиторию, из-за чего различные радиостанции начали заключать с ним контракты.

В 1997 году Комолов появляется и на телевидении, на канале BIZ-TV. А еще через год он перешел на MTV, где он начинает вести программу «Бодрое утро» вместе с Ольгой Шелест. Шоу получило огромную популярность, а Комолова стали приглашать на «НТВ», «ТВ-3», «РЕН-ТВ», «СТС» и другие телеканалы.

Связь с Ольгой Шелест


Поклонники были уверены, что между Антоном и Ольгой Шелест существуют романтические отношения, так как они довольно много времени проводили вместе. Однако сам Комолов заверял, что с Шелест их связывает лишь многолетняя дружба, основанная на рабочих и приятельских отношениях.

Тайный развод после 20 лет брака


Со своей будущей супругой Владленой Антон познакомился в 1997 году в Испании. Там между ними возник курортный роман, который быстро перерос в крепкие отношения. Пара долго жила в гражданском браке, но позже влюбленные все-таки официально зарегистрировали свои отношения. После этого Владлена стала концертным директором Комолова и писала ему сценарии. А в 2006 году у них родился сын Андрей.

В 2017 году пошли слухи, что пара распалась. Тогда в Сети появилось фото, где Антон приобнимает за талию некую Ольгу Мартынову. Фото опубликовала сама девушка. Комолов тогда это никак не комментировал, и слухи поугасли. Но в 2020 году он признался, что с женой уже развелся, но афишировать этот вопрос не хотел. При этом он признался, что сохранил с бывшей женой хорошие отношения.

После развода сын остался жить с матерью. Сейчас Андрей уже взрослый и видится с папой не менее двух раз в неделю.
Антон Комолов (Фото: VK/antonkomolov)

Личная жизнь


Тем временем радиоведущий признался, что у него есть возлюбленная.

«Сердце мое не свободно. Есть отношения. Но пока ничего не афиширую – счастье любит тишину», — заявлял он.

Чем сейчас занимается Комолов


На сегодняшний день Антон продолжает работать на радио, ТВ и не брезгует корпоративами, хотя и признается, что не очень любит их вести.

«Радио, иногда телевидение, корпоративы. Некоторые считают последнее кошмаром. У меня был период, когда я с трудом занимался этим, не понимал, как это – все жрут, а я перед ними выкаблучиваюсь. Сейчас париться перестал. Это такой жанр, и нужно понимать, что ты в этот момент работаешь не в драматическом театре», — отметил Комолов в интервью изданию «Тайны звезд».

С 2011 года он работает на радиостанции «Европа Плюс».

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«Потренили даже с Пашей Волей»: Niletto рассказал о своем визите на «Шоу Воли»
Певец Niletto стал гостем передачи «Шоу Воли»
18 февраля 2025, 04:31

Niletto (Фото: «ВК»/Данил Прытков)

Певец Niletto поделился со своими подписчиками о съемках в передаче «Шоу Воли», где по словам артиста он смог потренироваться с комиком Павлом Волей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«На «Шоу Воли» снимаем снова. Интервью сняли, немного спели, спортом позанимались, на тренировку, конечно, мы не рассчитывали. Потренили даже с Пашей [Волей]. Был фулл-спорт, фулл-музыка, фулл-диван, фулл-интервью», — рассказал певец.

Также артист призвал своих фанатов ждать выход эпизода. Niletto уверен, что зрителям понравиться, так как по его мнению, получилось «прикольно». К тому же на интервью поднималась речь о будущих сольных концертах. Это стало вторым визитом певца на «Шоу Воли».

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Собчак открестилась от идеи бывшего Умара Джабраилова, который рекламирует свой «чат миллионеров» через имя Ксении

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Собчак открестилась от идеи бывшего Умара Джабраилова, который рекламирует свой «чат миллионеров» через имя Ксении
18 февраля 2025, 02:00

Ксения Собчак (Фото: «ВК»/Ксения Собчак)

Предприниматель Умар Джабраилов пытается заработать с помощью своей бывшей возлюбленной Ксении Собчак, рекламируя свой «чат миллионеров» за счет имени журналистки. Последняя же открестилась от причастности к проекту бизнесмена.
Недавно Умар начал рекламировать созданный им «бизнес-чат миллионеров». Размер ежемесячной подписки на него составляет 1990 рублей. В попытках заинтересовать аудиторию Джабраилов заявляет:

«Не упустите возможность стать частью элитного сообщества и открыть новые горизонты в мире большого бизнеса».
Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценные личности
Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценные личности

Как пишут Starhit, Умар в особенности заостряет внимание на звездном составе чата. По его словам, вдохновлять подписчиков на свершения будет и Ксения Собчак. Журналистка удивилась данной попыткой Джабраилова заработать на ее имени, в связи с чем написала:

«Друзья, я прекрасно отношусь к Умару, благодарна за его первое интервью, которое открыло просто «ящик Пандоры» его последующих интервью, но о «чате миллионеров», в котором я «участвую», слышу впервые. И жалко, что от «Героини». Я обещала медийно поддержать какие-то инициативы Умара, если они мне покажутся интересными. Но никаких договоренностей о чатах, еще и с таким странным названием, не было», — пишет журналистка.

Собчак состояла в отношениях с Джабраиловым когда ей было всего 19 лет, а Умару 40. Ксения отмечала, что им было все равно на осуждение со стороны окружающих из-за большой разницы в возрасте.

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Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценные личности
18 февраля 2025, 00:47

Алексей Воробьев (Фото: «ВК»/Алексей Воробьев)

Недавно певец Алексей Воробьев шокировал общественность своим провокационным высказыванием. Он заявил, что девушки с макияжем являются неполноценными личностями. После этого на артиста последовала война хейта.
Ответ на критику его точки зрения Воробьев дал в видеообращении, которое выложил в соцсети. В нем он заявил:

«Знали бы вы, друзья мои, сколько девушек мне написали, как я ошибаюсь, заблуждаюсь, насколько я не прав в своих рассуждениях на тему, в частности, косметики и полноценной личности в целом. Позвольте мне просто с вами согласиться. Конечно же, я не прав. Правы вы».

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Как пишут Starhit, несмотря на всю критику Воробьев отметил, что не отказывается от своих слов. Напротив он убедился в правильности своего суждения. Алексей отметил, что полноценная личность не ищет подтверждения своей точки зрения и ей наплевать на то, что говорят другие.

Также Воробьев признал факт того, что может быть не прав и не считает свое мнение истинной. По поводу этого он сказал:

«Я хочу отметить то, что в любых философских рассуждениях человек может заблуждаться и ошибаться, как и я. Я ничем не хуже и не лучше других, совершенно».

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«Вышла из-под контроля»: королеву Камиллу подозревают в алкоголизме
17 февраля 2025, 22:45

Фото: iStock/ Bet_Noire

Супругу короля Великобритании Карла III Камиллу подозревают в алкоголизме. Инсайдеры отмечали, что королева пристрастилась к спиртному из-за проблем в семье, и в настоящий момент ситуация уже выходит из-под контроля. Подробности сообщил RadarOnline.
По информации источников, выпивать супруга короля якобы начала после того, как узнала об онклогии Карла III. Ситуацию усугубили и проблемные отношения с Кейт Миддлтон, а еще скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

«Она совершенно вышла из-под контроля», — отметил источник из окружения королевской семьи.
Уточнялось, что в настоящий момент состоянием Камиллы обеспокоена ее семья. А вот принца Уильяма злит то, что мачеха не способна себя контролировать. Из-за предполагаемой зависимости королевы Британии он поставил Карлу III ультиматум — либо Камилла больше не прикладывается к бутылке, либо он запретит ей видеться с его детьми.

«Уильям занимает жесткую позицию по этому вопросу. Ее вредные привычки влияют на всю семью, и у него нет ни терпения, ни сочувствия», — поделился инсайдер.

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Беременная невестка Валерии тяжело заболела из-за бабушки мужа – нашли букет осложнений и выписали антибиотики
17 февраля 2025, 21:44

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

Невестка Валерии в конце апреля станет мамой во второй рах. В целом беременности Лианы Шульгиной протекает хорошо, но она подхватила неприятный вирус, которым переболела вся семья. Протекала болезнь очень тяжело.
Жена Арсения Шульгина сообщила подписчикам, что заразилась от бабушки своего супруга, с которой практически не виделась. Сначала у неё появилась боль в горле, затем насморк и сильный кашель. Когда будущая мама забила тревогу, врачи обнаружили у неё целый букет осложнений: синусит, отит, ангину. В итоге ей пришлось пропить курс антибиотиков.

«Сейчас у меня 31-я неделя, и я заболела. Дело дошло до антибиотиков. Самое интересное, что за всё время беременности переболели вокруг меня абсолютно все, уже по несколько раз... У меня ужасно чесалось горло и болело, потом всё ушло вниз, начался кашель, появилась сильная заложенность носа, туда же головная боль, болело всё тело, сводило мышцы. Я поехала к врачу, врач сказал, что у меня синусит, отит, ангина...», – поделилась с поклонниками Шульгина.
В настоящее время невестка Валерии чувствует себя уже лучше, но мучается от того, что нельзя пользоваться каплями для носа. Но на её здоровье благоприятно влияет тёплый климат в Дубае, где Лиана с Арсением живут с прошлого года.

Девушка вернётся в Россию весной. Она планирует рожать в одной из московских клиник.

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