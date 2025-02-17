Тайный развод после 20 лет брака, связь с Ольгой Шелест: куда пропал Антон Комолов, как живет сейчас

Антон Комолов (Фото: VK/antonkomolov)
Известный теле- и радиоведущий Антон Комолов тайно развелся с супругой, с которой пробыл в браке около 20 лет. Он предпочитает не афишировать личную жизнь, из-за чего ходит множество сплетен и слухов. Куда пропал Комолов и как сейчас живет, рассказывает «Радио 1».
Карьера Комолова
Антон Комолов родился в Москве в 1976 году. С самого детства мальчик отличался хорошим чувством юмора. Уже тогда он мог часами рассказывать смешные истории.
Его карьера началась с работы внештатного корреспондента на «Радио Максимум». На тот момент Комолову было 18 лет. Работу на радио он совмещал с учебой в институте. Оказалось, что молодой человек может хорошо удерживать аудиторию, из-за чего различные радиостанции начали заключать с ним контракты.
В 1997 году Комолов появляется и на телевидении, на канале BIZ-TV. А еще через год он перешел на MTV, где он начинает вести программу «Бодрое утро» вместе с Ольгой Шелест. Шоу получило огромную популярность, а Комолова стали приглашать на «НТВ», «ТВ-3», «РЕН-ТВ», «СТС» и другие телеканалы.
Связь с Ольгой Шелест
Поклонники были уверены, что между Антоном и Ольгой Шелест существуют романтические отношения, так как они довольно много времени проводили вместе. Однако сам Комолов заверял, что с Шелест их связывает лишь многолетняя дружба, основанная на рабочих и приятельских отношениях.
Тайный развод после 20 лет брака
Со своей будущей супругой Владленой Антон познакомился в 1997 году в Испании. Там между ними возник курортный роман, который быстро перерос в крепкие отношения. Пара долго жила в гражданском браке, но позже влюбленные все-таки официально зарегистрировали свои отношения. После этого Владлена стала концертным директором Комолова и писала ему сценарии. А в 2006 году у них родился сын Андрей.
В 2017 году пошли слухи, что пара распалась. Тогда в Сети появилось фото, где Антон приобнимает за талию некую Ольгу Мартынову. Фото опубликовала сама девушка. Комолов тогда это никак не комментировал, и слухи поугасли. Но в 2020 году он признался, что с женой уже развелся, но афишировать этот вопрос не хотел. При этом он признался, что сохранил с бывшей женой хорошие отношения.
После развода сын остался жить с матерью. Сейчас Андрей уже взрослый и видится с папой не менее двух раз в неделю.
Антон Комолов (Фото: VK/antonkomolov)
Личная жизнь
Тем временем радиоведущий признался, что у него есть возлюбленная.
«Сердце мое не свободно. Есть отношения. Но пока ничего не афиширую – счастье любит тишину», — заявлял он.
Чем сейчас занимается Комолов
На сегодняшний день Антон продолжает работать на радио, ТВ и не брезгует корпоративами, хотя и признается, что не очень любит их вести.
«Радио, иногда телевидение, корпоративы. Некоторые считают последнее кошмаром. У меня был период, когда я с трудом занимался этим, не понимал, как это – все жрут, а я перед ними выкаблучиваюсь. Сейчас париться перестал. Это такой жанр, и нужно понимать, что ты в этот момент работаешь не в драматическом театре», — отметил Комолов в интервью изданию «Тайны звезд».
С 2011 года он работает на радиостанции «Европа Плюс».
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