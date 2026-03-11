«Секси-юрист»: Экс-чиновница Черногории перешла на OnlyFans после интимного видео
Бывший государственный секретарь Черногории Мирьяна Пайкович создала аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом «Секси-юрист». О запуске страницы она сообщила в личном блоге.
Несколько месяцев назад интимное видео с участием чиновницы попало в интернет и спровоцировало скандал. Черногорская пресса писала, что на кадрах Мирьяна занимается сексом с экс-главой Агентства нацбезопасности Деяном Вукшичем.
Сама Пайкович утверждала, что стала жертвой насилия. Она и Вукшич подали встречные уголовные жалобы. На фоне разбирательств экс-госсекретарь Черногории решила запустить страницу на OnlyFans.
О запуске она рассказала в Instagram*, выложив видео из джакузи. В кадре видны ноги в воде, за кадром мужчина говорит о «политическом и незаконном решении». В подписи к видео Пайкович спросила, принимают ли государственные решения в джакузи и хранят ли там тайны безопасности.
