«Секси-юрист»: Экс-чиновница Черногории перешла на OnlyFans после интимного видео

11 марта 2026, 18:48

Экс-госсекретарь Черногории Мирьяна Пайкович завела аккаунт на OnlyFans

Мирьяна Пайкович (Фото: Instagram* @mirjana_pajkovic)

Бывший государственный секретарь Черногории Мирьяна Пайкович создала аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом «Секси-юрист». О запуске страницы она сообщила в личном блоге.