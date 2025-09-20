«Сексуальный самец»: Лена Ленина жёстко высказалась о недоброжелателях SHAMAN

20 сентября 2025, 11:37

Лена Ленина назвала главную причину победы SHAMAN в «Интервидении»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Писательница Лена Ленина намерена следить за финалом конкурса «Интервидение», который пройдет сегодня в Москве. Свой фаворит у неё уже есть — она будет поддерживать артиста Ярослава Дронова, наиболее известного под псевдонимом SHAMAN.





В беседе с корреспондентом URA.RU Ленина заявила, что абсолютно уверена в его победе. По мнению писательницы, у певца есть много сильных сторон. Женщина полагает, что никто не сможет устоять перед его обаянием и талантом.

«SHAMAN — роскошный сексуальный самец с абсолютно крутым набором песен. И, конечно, он великолепно поет», — объяснила Лена.

«Это завистники. Его критикуют женщины, которых, так сказать, он не полюбил. И мужчины, которым он мешает любить других женщин», — сказала писательница.