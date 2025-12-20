Селена Гомес со смехом объяснила, откуда у неё «усы»

20 декабря 2025, 22:46

Селена Гомес рассказала, как ухаживает за пигментацией на лице

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Селена Гомес рассмеялась, отвечая на вопрос подписчика о том, как она «сбривает усы».





33-летняя певица уточнила, что на её лице нет растительности — это мелазма, за которой она ухаживает и лечит.





«Прекрасно понимаю, что вы удивлены, но это из-за солнца», — пояснила Гомес.