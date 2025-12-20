Достижения.рф

Селена Гомес со смехом объяснила, откуда у неё «усы»

Селена Гомес рассказала, как ухаживает за пигментацией на лице
Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Селена Гомес рассмеялась, отвечая на вопрос подписчика о том, как она «сбривает усы».



33-летняя певица уточнила, что на её лице нет растительности — это мелазма, за которой она ухаживает и лечит.

«Прекрасно понимаю, что вы удивлены, но это из-за солнца», — пояснила Гомес.
Артистка опубликовала видео без макияжа, в котором продемонстрировала естественный вид кожи и напомнила о необходимости использования солнцезащитного крема, чтобы избежать пигментации.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

