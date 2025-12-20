Селена Гомес со смехом объяснила, откуда у неё «усы»
Селена Гомес рассказала, как ухаживает за пигментацией на лице
Селена Гомес рассмеялась, отвечая на вопрос подписчика о том, как она «сбривает усы».
33-летняя певица уточнила, что на её лице нет растительности — это мелазма, за которой она ухаживает и лечит.
«Прекрасно понимаю, что вы удивлены, но это из-за солнца», — пояснила Гомес.Артистка опубликовала видео без макияжа, в котором продемонстрировала естественный вид кожи и напомнила о необходимости использования солнцезащитного крема, чтобы избежать пигментации.