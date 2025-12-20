«Я слишком требовательная»: Катя Лель рассказала о требованиях к будущему мужу
Катя Лель рассказала, каким видит своего идеального избранника
Катя Лель призналась, что активно ищет своего будущего избранника и предъявляет мужчинам высокие требования.
В интервью «Пятому каналу» певица объяснила, что её подход к выбору партнёра основан на серьёзном опыте и жизненных наблюдениях.
«Я слишком много знаю, я слишком требовательная, потому что много чего уже понимаю», — отметила Лель.По словам артистки, для неё важны осознанность, свобода мужчины, доброта, внешняя и внутренняя привлекательность, а также спортивная форма. При этом идеальный кандидат должен быть уже самостоятельным и состоятельным человеком.
Сама Катя тщательно следит за фигурой и даже использует жилет с электродами, который применяется космонавтами для подготовки.