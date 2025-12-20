«Я слишком требовательная»: Катя Лель рассказала о требованиях к будущему мужу

20 декабря 2025, 22:36

Катя Лель рассказала, каким видит своего идеального избранника

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель призналась, что активно ищет своего будущего избранника и предъявляет мужчинам высокие требования.





В интервью «Пятому каналу» певица объяснила, что её подход к выбору партнёра основан на серьёзном опыте и жизненных наблюдениях.





«Я слишком много знаю, я слишком требовательная, потому что много чего уже понимаю», — отметила Лель.