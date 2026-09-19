Селин Дион устроила необычный перформанс прямо на улице Парижа
Селин Дион устроила неожиданный перформанс в Париже — певица сняла обувь и станцевала босиком прямо на капоте собственного автомобиля. Для спонтанного танца артистка выбрала повседневный образ: объёмный бомбер цвета хаки, чёрные брюки и собранные в узел волосы. Об этом сообщает Daily Mail.
Сейчас Дион находится во французской столице, где у неё запланирована серия концертов. Эти выступления стали для певицы важным возвращением на большую сцену после вынужденного перерыва, связанного с состоянием здоровья.
В 2022 году Селин рассказала о диагностированном у неё синдроме мышечной скованности — редком неврологическом заболевании, которое сопровождается болезненными мышечными спазмами и может серьёзно влиять на способность выступать.
Несмотря на проблемы со здоровьем, певица продолжает работать над физической формой и подготовкой к концертам. Она занимается пилатесом и балетом, а также проходила физиотерапию и вокальную терапию.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России