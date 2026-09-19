Селин Дион устроила необычный перформанс прямо на улице Парижа

19 сентября 2026, 23:00

Селин Дион босиком станцевала на капоте машины в Париже

Селин Дион (Фото: Instagram* / @celinedion)

Селин Дион устроила неожиданный перформанс в Париже — певица сняла обувь и станцевала босиком прямо на капоте собственного автомобиля. Для спонтанного танца артистка выбрала повседневный образ: объёмный бомбер цвета хаки, чёрные брюки и собранные в узел волосы. Об этом сообщает Daily Mail.