Стримера Губанова* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и негативную оценку СВО
Московский суд оштрафовал российского стримера Алексея Губанова*за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в суде, куда поступила апелляционная жалоба Губанова* на это решение.
«Губанов* А. А. был оштрафован по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации). В настоящий момент судом получена его апелляционная жалоба на это решение», — передает информацию ТАСС.Точная сумма штрафа по статье 20.3.3 КоАП РФ не уточнялась
Основанием для административного дела стали видеоролики блогера на YouTube, в которых суд увидел негативную оценку специальной военной операции (СВО) и призывы к воспрепятствованию деятельности ВС РФ. В ходе разбирательства суд также рассмотрел обращение депутата Госдумы о противоправном контенте Губанова* в интернете.
Алексей Губанов*, известный под ником JesusAVGN, ведет стримы на YouTube и Twitch уже более десяти лет, у него около 1.8 млн подписчиков. Блогер был включен в реестр иностранных агентов 4 апреля текущего года.
*Признан в РФ иноагентом