Аглая Тарасова была трезва в момент задержания с наркотиками в Домодедово
Актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии и без признаков наркотического опьянения в момент задержания в аэропорту Домодедово, где у нее обнаружили 0,4 грамма гашишного масла в электронной сигарете. Об этом сообщили правоохранительные органы после проведения медицинского освидетельствования.
Согласно данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Тарасова была направлена на медицинское освидетельствование сразу после задержания.
«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — подтвердил собеседник агентства.Инцидент произошел, когда актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре в аэропорту Домодедово у нее было обнаружено электронное курительное устройство, внутри которого находилось 0,38-0,4 грамма гашишного масла. Стоит отметить, что в Израиле гашишное масло не является запрещенным веществом.
В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкции этой статьи предусматривают наказание от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.