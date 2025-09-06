Аглая Тарасова была трезва в момент задержания с наркотиками в Домодедово

06 сентября 2025, 02:36

Фото: Istock/blinow61

Актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии и без признаков наркотического опьянения в момент задержания в аэропорту Домодедово, где у нее обнаружили 0,4 грамма гашишного масла в электронной сигарете. Об этом сообщили правоохранительные органы после проведения медицинского освидетельствования.





Согласно данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Тарасова была направлена на медицинское освидетельствование сразу после задержания.





«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — подтвердил собеседник агентства.