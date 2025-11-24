Достижения.рф

Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в крупном мошенничестве

KP.RU: Продюсер Разин может получить 10 лет за поддельный договор
Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Следственные органы предъявили обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве. Об этом KP.RU сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.



По ее словам, фигурант на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен группы, Сергеем Кузнецовым, чтобы получать роялти с популярных хитов.

«Наказание по указанной статье предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы», — добавила защитник.


Мухтарова-Казарновская также предположила, что вскоре мужчину могут объявить в розыск, чтобы он предстал перед законом в России.

Ранее, 2 августа, стало известно, что суд признал недействительным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая», который касался 23 композиций.
Никита Кротов

