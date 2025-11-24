Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в крупном мошенничестве

24 ноября 2025, 11:22

KP.RU: Продюсер Разин может получить 10 лет за поддельный договор

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Следственные органы предъявили обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве. Об этом KP.RU сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.





По ее словам, фигурант на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен группы, Сергеем Кузнецовым, чтобы получать роялти с популярных хитов.



