Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в крупном мошенничестве
Следственные органы предъявили обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве. Об этом KP.RU сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, фигурант на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен группы, Сергеем Кузнецовым, чтобы получать роялти с популярных хитов.
«Наказание по указанной статье предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы», — добавила защитник.Мухтарова-Казарновская также предположила, что вскоре мужчину могут объявить в розыск, чтобы он предстал перед законом в России.
Ранее, 2 августа, стало известно, что суд признал недействительным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая», который касался 23 композиций.