«Я не собираюсь останавливаться»: Лепс намерен завести детей с 19-летней избранницей

29 ноября 2025, 06:17

Григорий Лепс намерен завести детей с 19-летней Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram / @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс заявил о намерениях снова стать отцом, несмотря на свой возраст. Артиста цитирует издание «Стархит».





Музыкант неоднократно делился планами на будущее с Авророй Кибой, включая организацию масштабной свадьбы в Москве. По замыслу артиста, торжество должно собрать около 500 гостей, при этом присутствие представителей СМИ не предусмотрено.



Артист открыто говорит о своём желании вновь стать отцом, подчёркивая, что возраст не является препятствием для таких планов.



«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил 63-летний Лепс.