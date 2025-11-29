«Я не собираюсь останавливаться»: Лепс намерен завести детей с 19-летней избранницей
Григорий Лепс намерен завести детей с 19-летней Кибой
Певец Григорий Лепс заявил о намерениях снова стать отцом, несмотря на свой возраст. Артиста цитирует издание «Стархит».
Музыкант неоднократно делился планами на будущее с Авророй Кибой, включая организацию масштабной свадьбы в Москве. По замыслу артиста, торжество должно собрать около 500 гостей, при этом присутствие представителей СМИ не предусмотрено.
Артист открыто говорит о своём желании вновь стать отцом, подчёркивая, что возраст не является препятствием для таких планов.
«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил 63-летний Лепс.На недавней вечеринке по случаю Хэллоуина Киба сделала загадочное заявление, намекнув на возможную беременность. Она сказала, что в будущем году, вероятно, будет «пугать всех животом».