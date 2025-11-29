Внучка Михаила Боярского отметила 27-летие горячей фотосессией — кадры

29 ноября 2025, 12:46

Внучка Михаила Боярского Екатерина отметила 27-летие горячей фотосессией

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Старшая внучка Михаила Боярского привлекла внимание публики не только благодаря родственным связям с артистом, но и своей фигурой. Она часто устраивает откровенные фотосессии.