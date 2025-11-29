Достижения.рф

Внучка Михаила Боярского отметила 27-летие горячей фотосессией — кадры

Внучка Михаила Боярского Екатерина отметила 27-летие горячей фотосессией
Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Старшая внучка Михаила Боярского привлекла внимание публики не только благодаря родственным связям с артистом, но и своей фигурой. Она часто устраивает откровенные фотосессии.



Накануне, в день своего 27-летия, Екатерина опубликовала довольно пикантные снимки, сделанные в домашней обстановке. Звёздная наследница распустила тёмные волосы и надела белый бюстгальтер с принтом из розовых цветочков.

Екатерина Боярская (Фото: Instagram*/boyarskaya.katerina)

Подписчики поздравили девушку в комментариях и оставили множество комплиментов о её яркой внешности.

Екатерина — старшая дочь Сергея Боярского, сына Михаила Сергеевича и Ларисы Луппиан. Знаменитый дедушка поддерживает увлечение внучки музыкой. В 2020 году она выпустила свой дебютный трек под псевдонимом VENNA, а с 2023 года ведёт творческую деятельность уже под своим именем.

По словам Михаила Боярского, родственница не использует его связи для продвижения своей карьеры.

