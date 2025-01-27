«Слава Богу, при жизни получает»: основатель «Землян» Киселев о Кеосаяне

Тигран Кеосаян (Фото: соцсети)
Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев рад, что 59-летний режиссер Тигран Кеосаян получил звание заслуженного артиста при жизни. Слова музыканта приводит Starhit.
«Вы понимаете, что просто, без всякой высокопарности, сердце кровью обливается, когда человек всей своей карьерой, всей своей судьбой, всеми годами заслужил и, слава Богу, при жизни получает звание «Заслуженного артиста», поистине выстраданное», — сказал Киселев.Сам Кеосаян пока не в курсе своего почетного статуса, поскольку находится в больнице. Его состояние оценивается, как тяжелое.
Перед этим медики оценили шансы Тиграна Кеосаяна на возвращение к жизни. Артист пережил клиническую смерть, и в настоящее время находится в коме.
Читайте также:
Путин присвоил находящемуся в коме Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста
Дружба между супругой и любовницей, двойная жизнь и скрытые романы: новые шокирующие факты из жизни Кеосаяна
«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
Никита Кротов