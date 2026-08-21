Семья погибшего гитариста «Кукрыниксов» собирает деньги на похороны
Семья бас-гитариста и бэк-вокалиста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна столкнулась с тяжёлой ситуацией после внезапной смерти музыканта. Сейчас близкие собирают средства на организацию похорон.
О трагедии сообщил Алексей Горшенёв — основатель «Кукрыниксов» и коллега Оганяна. Он рассказал, что Дмитрий прошёл вместе с коллективом долгий творческий путь и назвал известие о его смерти трагичным. Сбор средств организовала супруга музыканта Анна. Горшенёв разместил у себя в соцсетях реквизиты для тех, кто хочет поддержать семью финансово.
Обстоятельства смерти Дмитрия пока остаются неясными. Тело музыканта обнаружили в водоёме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По данным издания, у погибшего отсутствовала кисть руки — позднее её нашли на берегу в песке. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причину трагедии.
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