Семья погибшего гитариста «Кукрыниксов» собирает деньги на похороны

21 августа 2026, 15:22

Близкие гитариста Дмитрия Оганяна попросили поклонников помочь после его смерти

Дмитрий Оганян (Фото: Instagram* / @gorshenev_official)

Семья бас-гитариста и бэк-вокалиста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна столкнулась с тяжёлой ситуацией после внезапной смерти музыканта. Сейчас близкие собирают средства на организацию похорон.