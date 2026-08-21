Достижения.рф

Семья погибшего гитариста «Кукрыниксов» собирает деньги на похороны

Близкие гитариста Дмитрия Оганяна попросили поклонников помочь после его смерти
Дмитрий Оганян (Фото: Instagram* / @gorshenev_official)

Семья бас-гитариста и бэк-вокалиста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна столкнулась с тяжёлой ситуацией после внезапной смерти музыканта. Сейчас близкие собирают средства на организацию похорон.



О трагедии сообщил Алексей Горшенёв — основатель «Кукрыниксов» и коллега Оганяна. Он рассказал, что Дмитрий прошёл вместе с коллективом долгий творческий путь и назвал известие о его смерти трагичным. Сбор средств организовала супруга музыканта Анна. Горшенёв разместил у себя в соцсетях реквизиты для тех, кто хочет поддержать семью финансово.

Обстоятельства смерти Дмитрия пока остаются неясными. Тело музыканта обнаружили в водоёме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По данным издания, у погибшего отсутствовала кисть руки — позднее её нашли на берегу в песке. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причину трагедии.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0