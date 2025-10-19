Семья покинувшего Россию Трескунова* отказалась оплачивать его долги
Семья Семёна Трескунова* отказалась оплачивать долги актёра после его отъезда из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артист уехал из страны и обосновался в Барселоне. Однако после переезда у Трескунова* накопились долги почти на 200 тысяч рублей.
Как сообщает канал, родственники 25-летнего Трескунова* отказались платить по его счетам и заявили, что не хотят иметь с ним дел.
В числе долгов – около 70 тысяч рублей за коммунальные услуги, не оплаченные с 2021 года, и штраф в размере 90 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Теперь именно семья актёра вынуждена разбираться с этими обязательствами.
Ранее, в апреле, Трескунов* говорил о рисках возвращения в Россию, однако признался, что хотел бы вернуться в будущем.
Читайте также: *признан Минюстом РФ иноагентом