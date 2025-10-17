Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 120 тысяч рублей за отсутствие отчетов иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) на общую сумму 120 тысяч рублей за непредоставление отчетов о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Артиста привлекли к ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредставление сведений иностранным агентом»). Согласно материалам дела, Федоров* не подал обязательные отчеты за 2024 и 2025 годы.
В результате по каждому из трёх административных протоколов суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила 120 тысяч рублей.
