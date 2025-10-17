Стало известно, сколько Макаревич* заработал в России на процентах от банковских вкладов

17 октября 2025, 08:24

Макаревич* с 2022 года заработал в РФ около 5 млн рублей на банковских вкладах

Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певец Андрей Макаревич* с 2022 года заработал в России около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.