Стало известно, сколько Макаревич* заработал в России на процентах от банковских вкладов
Певец Андрей Макаревич* с 2022 года заработал в России около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
71-летний лидер группы «Машина времени» заработал 4 854 402 руб. на вкладах в российских банках за последние три года. Помимо этого, он продолжает получать пенсию в РФ в размере почти 90 тысяч руб., в которую входят доплаты: за звание народного артиста России — 41 955 руб. и за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — 29 119 руб.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал падение популярности Макаревича*. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
