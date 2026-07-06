Солистка «Ночных снайперов» «подмочила репутацию» во время выступления

06 июля 2026, 13:24

Певица Диана Арбенина упала в воду во время выступления в Сочи

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Во время выступления лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сорвалась в воду. Об этом стало известно 6 июля из соцсетей.