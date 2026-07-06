Солистка «Ночных снайперов» «подмочила репутацию» во время выступления
Во время выступления лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сорвалась в воду. Об этом стало известно 6 июля из соцсетей.
Инцидент произошел, когда 50-летняя рок-исполнительница исполняла песню, перемещаясь по сцене, оборудованной у воды, и оступилась на мокрых сапах (досках для плавания). Несмотря на неожиданное падение, выступление не прервали — Арбенина продолжила петь, оказавшись в воде.
Происшествие наглядно подтвердило два факта: использование фонограммы на концерте исключается (вокал продолжился даже при «бултыхе»), а сам русский рок, судя по всему, остается «живучим» в любых условиях. Подобное происходило в 2024 году в Петербурге.
Сама музыкант пока не комментировала случившееся. Видео с падением уже расходится по соцсетям, вызывая бурную реакцию как у фанатов, так и у зумеров, которые оценили происходящее сквозь призму мемов. Регион выступления не уточняется.
Читайте также: