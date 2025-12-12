Семён Слепаков* снизил цены на выступления из-за низкого спроса на билеты
Комик Семён Слепаков* снизил стоимость своих концертов из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, артист теперь соглашается на выступления по более низкой цене. Ранее он оценивал своё участие в корпоративе в 5,6 миллиона рублей, а сейчас цена упала до 4,5 миллиона рублей.
Юморист готов торговаться и может сделать дополнительную скидку в 500 тысяч рублей. Слепаков* рассматривает предложения из стран Европы и Израиля, гражданином которого он теперь является.
Однако интерес к концертам Слепакова* остаётся слабым. Например, на его выступление в Хайфе, которое запланировано на 19 декабря, продали меньше половины билетов. Плохо продаются и билеты на тур комика по Северной Америке, который должен пройти весной.
Читайте также: