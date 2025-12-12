«Судится со своими детьми»: Суд по алиментам разрушил общение Аршавина с дочерью
Андрей Аршавин перестал общаться с дочерью на фоне суда по алиментам
Футболист Андрей Аршавин перестал общаться со своей 8-летней дочерью Есенией. Об этом информирует издание StarHit со ссылкой на мать девочки, Алису Аршавину.
Ранее, до обращения в суд по вопросу алиментов, Аршавин поддерживал связь с дочерью по телефону. Экс-супруга футболиста тогда отмечала, что ребёнок радовался такому общению. Ситуация изменилась, когда футболист начал готовить иск о снижении алиментных выплат. В этот период контакты с дочерью прекратились.
Бывшая жена спортсмена предположила, что причиной могло стать чувство стыда из-за судебного процесса.
«Он решил снижать выплаты в связи с новым ребёнком и сразу перестал общаться и видеться. Может, стыдно после такого, не знаю. Ведь он по сути со своими же детьми судится. Есене вот 8, она всё понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает», — рассказала Алиса.Ранее Андрей Аршавин опубликовал фото со своей младшей дочерью.