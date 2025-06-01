Никита Михалков сообщил, что стал дедушкой в 13-й раз

01 июня 2025, 20:26

Никита Михалков (фото: Telegram @nikitabsg)

В семье Никиты Михалкова пополнение – он стал дедушкой в 13-й раз.





О радостном событии режиссёр сообщил между делом, давая интервью, в котором рассказывал о своей семье. Внучку Никите Сергеевичу подарил его сын Артём.





«Вот сегодня у Тёмы родилась дочка ещё одна – Люба», – поделился Михалков.

«У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы – теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная», – отметил Михалков, слова которого приводит StarHit.