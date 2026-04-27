Супруга Алексея Пиманова раскрыла, что у телеведущего осталась маленькая дочь
Супруга журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина, раскрыла информацию о том, что она воспитывает двухлетнюю дочь от мужа. Об этом сообщил kp.ru.
На церемонии прощания с Пимановым Погодина призналась, что у пары осталась маленькая дочь. Рождение ребёнка они скрывали от публики два года.
«Обещаю воспитать её так, как тебе бы понравилось», — сказала актриса сквозь слёзы.Напомним, что телеведущего, президента медиахолдинга «Красная звезда», режиссёра, продюсера, общественного деятеля и заслуженного артиста России Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Журналисту было 64 года. Его супруга сообщила, что причиной ухода мужа стал острый инфаркт.
