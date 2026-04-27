Супруга Алексея Пиманова раскрыла, что у телеведущего осталась маленькая дочь

27 апреля 2026, 14:42

Вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина впервые сообщила об их двухлетней дочери

Алексей Пиманов (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Супруга журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина, раскрыла информацию о том, что она воспитывает двухлетнюю дочь от мужа. Об этом сообщил kp.ru.





На церемонии прощания с Пимановым Погодина призналась, что у пары осталась маленькая дочь. Рождение ребёнка они скрывали от публики два года.

«Обещаю воспитать её так, как тебе бы понравилось», — сказала актриса сквозь слёзы.