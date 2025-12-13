«Сердце нашей семьи»: Дженнифер Лопес растрогала Сеть поздравлением маме с 80-летием

13 декабря 2025, 13:39

Дженнифер Лопес отметила юбилей мамы в Лас-Вегасе и призналась ей в любви

Дженифер Лопес с матерью (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес публично поздравила свою маму с юбилеем, посвятив ей тёплое и очень личное сообщение в социальных сетях.





В честь 80-летия родительницы певица назвала её главным человеком в семье, своим наставником и примером женской силы, достоинства и безусловной любви.



Артистка подчеркнула, что во многом обязана маме тем, какой она стала: её верой, самоотдачей, чувством юмора и умением поддерживать в любой ситуации. По словам Джей Ло, именно эти качества стали для неё опорой на протяжении всей жизни.





«Спасибо, что всегда веришь в меня, поддерживаешь и напоминаешь, кто я есть. Мне невероятно повезло быть твоей дочерью, и я люблю тебя больше, чем могут передать слова», — написала Лопес.