«Слишком много фотошопа»: фанаты не оценили новое фото Водяновой в арабском Elle
Фанаты раскритиковали новое фото Натальи Водяновой в арабском журнале Elle
Новые фото супермодели Натальи Водяновой в арабской версии журнала Elle раскритиковали фанаты знаменитости. По мнению многих поклонников, Наталья выглядит неестественной из-за сильной ретуши. Снимки вызвали буквально шквал критики.
«Слишком много фотошопа, она не выглядит так уже лет 15», — уверены пользователи.На одной из фотографий звезда в розовом платье на фоне парижских крыш, губы накрашены алым, а укладка получилась гладкой. Стоит отметить, что образ вышел весьма романтичным.
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