«Слишком много фотошопа»: фанаты не оценили новое фото Водяновой в арабском Elle

Фанаты раскритиковали новое фото Натальи Водяновой в арабском журнале Elle
Наталья Водянова (Фото: Instagram*/natasupernova)

Новые фото супермодели Натальи Водяновой в арабской версии журнала Elle раскритиковали фанаты знаменитости. По мнению многих поклонников, Наталья выглядит неестественной из-за сильной ретуши. Снимки вызвали буквально шквал критики.



«Слишком много фотошопа, она не выглядит так уже лет 15», — уверены пользователи.
На одной из фотографий звезда в розовом платье на фоне парижских крыш, губы накрашены алым, а укладка получилась гладкой. Стоит отметить, что образ вышел весьма романтичным.

Наталья Водянова (Фото: Instagram*/elle_arabia)
По предположениям юзеров, редакционная команда решила «омолодить» женщину. Водянова пока никак не прокомментировала критику в свой адрес. Филантроп сосредоточена на воспитании пятерых детей и работе благотворительного фонда. Она редко появляется на обложках модных изданий последние несколько лет.
*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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