«Сердце разрывается»: Полина Гагарина простилась с мастером своего курса Игорем Золотовицким

14 января 2026, 14:26

Полина Гагарина отреагировала на смерть Игоря Золотовицкого

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина одной из первых публично высказалась о смерти Игоря Золотовицкого — ректора Школы-студии МХАТ и известного актёра, ушедшего из жизни в 64 года после борьбы с онкологией. Певица училась у него и называла своим мастером.