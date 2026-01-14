«Сердце разрывается»: Полина Гагарина простилась с мастером своего курса Игорем Золотовицким
Полина Гагарина одной из первых публично высказалась о смерти Игоря Золотовицкого — ректора Школы-студии МХАТ и известного актёра, ушедшего из жизни в 64 года после борьбы с онкологией. Певица училась у него и называла своим мастером.
В личном блоге артистка опубликовала эмоциональное обращение, в котором вспомнила Золотовицкого как человека с редким чувством юмора, огромным добрым сердцем и выдающегося педагога, воспитавшего целую плеяду сильных актёров. Гагарина призналась, что тяжело переживает утрату и пообещала делать всё, чтобы его ученики продолжали быть достойными своего наставника.
Игорь Золотовицкий был хорошо знаком зрителям по ролям в кино и театре. Он снимался в проектах «История одного назначения», «Актрисы», «На Париж», «Вы все меня бесите», «Краткий курс счастливой жизни» и многих других, а также долгие годы занимался преподавательской и административной работой в Школе-студии МХАТ.
