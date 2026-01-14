«Завидую»: Лера Кудрявцева нашла пример для подражания в Екатерине II

14 января 2026, 14:23

Лера Кудрявцева восхитилась дисциплиной императрицы Екатерины II

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @letatv)

Лера Кудрявцева, похоже, решила начать год с пересмотра жизненных ориентиров — и вдохновилась не кем-нибудь, а Екатериной II.





В своём Telegram-канале телеведущая поделилась впечатлениями от образа жизни российской императрицы, отметив её феноменальную организованность и самодисциплину.



Особенно Кудрявцеву поразили ранние подъёмы Екатерины — в 5–6 утра. Уже с восьми часов императрица принимала министров и разбирала государственные доклады. По словам Леры, рабочий стол Екатерины всегда находился в идеальном порядке, а сама она жила строго по расписанию.





«Короче говоря, железная дисциплина. Завидую людям с чётким режимом сна. С удовольствием бы так жила, но, видимо, не судьба», — честно призналась телеведущая.