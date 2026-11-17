17 ноября 2026, 11:34

Актриса Софья Лебедева объяснила, почему зависть может быть стимулом

Софья Лебедева (Фото: Instagram* @sofi.lebedeva)

Актриса Софья Лебедева, исполнившая одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, как относится к зависти и хейту в интернете.





В интервью «Леди Mail» артистка заявила, что если человек превращает зависть в энергию и стимул для собственных достижений, это может быть полезно.

«Это может стать своеобразным бустом, мотивацией двигаться дальше. Но вообще зависть — это один из смертных грехов в христианстве. Это очень разрушительное чувство, которое заражает всё вокруг каким-то ядом и темнотой. Мне это не близко», — призналась Софья.