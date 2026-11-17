«Своеобразный буст»: Звезда «Дивы» объяснила, чем полезна зависть
Актриса Софья Лебедева объяснила, почему зависть может быть стимулом
Актриса Софья Лебедева, исполнившая одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, как относится к зависти и хейту в интернете.
В интервью «Леди Mail» артистка заявила, что если человек превращает зависть в энергию и стимул для собственных достижений, это может быть полезно.
«Это может стать своеобразным бустом, мотивацией двигаться дальше. Но вообще зависть — это один из смертных грехов в христианстве. Это очень разрушительное чувство, которое заражает всё вокруг каким-то ядом и темнотой. Мне это не близко», — призналась Софья.При этом актрису удивляет количество хейта и агрессии в интернете. Она хочет, чтобы каждый учился справляться со своей агрессией, останавливать её на себе и брать за неё ответственность. По словам Лебедевой, если каждый будет отвечать за то, что транслирует в мир, вокруг станет светлее, ведь зависть — это тоже агрессия.