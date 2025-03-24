«За мной поплыл скат»: Ксения Бородина пережила стресс на Мальдивах, когда решила поплавать с маской

Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)
Ксения Бородина столкнулась со страхом на Мальдивах, где ее отдых с женихом Николаем Сердюковым омрачился, потому что за Ксенией погнался скат. Телеведущая хотела расслабиться и насладиться океаном, но вместо этого пережила настоящий стресс.
Влюбленные Ксения и Николай выбрали Мальдивы для своего путешествия, мечтая о ярких впечатлениях на берегу Индийского океана. Во время полета случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов. Поделилась, что плохо переносит любой полёт.
Однако все наладилось, стоило паре прибыть на место. Отель выбрали удачный, а потом решили не просто загорать, а добавить в отдых немного экстрима. Бородина захотела поплавать с маской, чтобы рассмотреть подводный мир поближе.
Сначала все шло как в сказке — Ксения любовалась черепахами, и одна даже начала с ней играть. Ведущая «Последнего героя» была в восторге от такого контакта с природой. Но вскоре идиллия сменилась легкой паникой, когда за ней увязался скат.
Телеведущая призналась, что в юности обожала нырять и чувствовала себя русалкой, но теперь любое касание водорослей к ногам вызывает у нее дрожь.
В итоге Бородина назвала этот опыт невероятным, поскольку капелька нервов делает поездку увлекательнее. Мальдивы она в своем последнем посте назвала «райским» местом.
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Однако все наладилось, стоило паре прибыть на место. Отель выбрали удачный, а потом решили не просто загорать, а добавить в отдых немного экстрима. Бородина захотела поплавать с маской, чтобы рассмотреть подводный мир поближе.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: кадр видео Instagram* @kolya_serdiukov)
Сначала все шло как в сказке — Ксения любовалась черепахами, и одна даже начала с ней играть. Ведущая «Последнего героя» была в восторге от такого контакта с природой. Но вскоре идиллия сменилась легкой паникой, когда за ней увязался скат.
«Я внезапно оказалась очень «удачливой», за мной поплыл скат. Хотя у меня от этого были весьма противоречивые ощущения. Думаю, у меня всё на лице было написано», — рассказывала она.
Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)
Телеведущая призналась, что в юности обожала нырять и чувствовала себя русалкой, но теперь любое касание водорослей к ногам вызывает у нее дрожь.
В итоге Бородина назвала этот опыт невероятным, поскольку капелька нервов делает поездку увлекательнее. Мальдивы она в своем последнем посте назвала «райским» местом.
«Тут все хочется фотографировать глазами и запомнить надолго. Если хотите уединения, то только сюда», — заключила Ксения.Читайте также:
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Мария Моисеева