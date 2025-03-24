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«За мной поплыл скат»: Ксения Бородина пережила стресс на Мальдивах, когда решила поплавать с маской

Ксения Бородина на Мальдивах испугалась погнавшегося за ней в воде ската
Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина столкнулась со страхом на Мальдивах, где ее отдых с женихом Николаем Сердюковым омрачился, потому что за Ксенией погнался скат. Телеведущая хотела расслабиться и насладиться океаном, но вместо этого пережила настоящий стресс.
Влюбленные Ксения и Николай выбрали Мальдивы для своего путешествия, мечтая о ярких впечатлениях на берегу Индийского океана. Во время полета случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов. Поделилась, что плохо переносит любой полёт.

Звезда сериала «Ольга» Роза Хайруллина: тяжелая судьба, потеря близких и поздний дебют в кино
Звезда сериала «Ольга» Роза Хайруллина: тяжелая судьба, потеря близких и поздний дебют в кино
Однако все наладилось, стоило паре прибыть на место. Отель выбрали удачный, а потом решили не просто загорать, а добавить в отдых немного экстрима. Бородина захотела поплавать с маской, чтобы рассмотреть подводный мир поближе.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: кадр видео Instagram* @kolya_serdiukov)

Сначала все шло как в сказке — Ксения любовалась черепахами, и одна даже начала с ней играть. Ведущая «Последнего героя» была в восторге от такого контакта с природой. Но вскоре идиллия сменилась легкой паникой, когда за ней увязался скат.

«Я внезапно оказалась очень «удачливой», за мной поплыл скат. Хотя у меня от этого были весьма противоречивые ощущения. Думаю, у меня всё на лице было написано», — рассказывала она.
Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Телеведущая призналась, что в юности обожала нырять и чувствовала себя русалкой, но теперь любое касание водорослей к ногам вызывает у нее дрожь.

В итоге Бородина назвала этот опыт невероятным, поскольку капелька нервов делает поездку увлекательнее. Мальдивы она в своем последнем посте назвала «райским» местом.

«Тут все хочется фотографировать глазами и запомнить надолго. Если хотите уединения, то только сюда», — заключила Ксения.
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«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
Саша Савельева опубликовала фото ​с новорожденным сыном из семейного архива
24 марта 2025, 01:48

Саша Савельева после родов (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Саша Савельева растрогала поклонников, выложив кадры новорожденного сына из роддома и поздравив его с шестилетием. Фото из семейного архива она опубликовала в честь праздника. Для певицы и ее мужа Кирилла Сафонова маленький Леон стал долгожданным счастьем.
«Мы тебя так ждали наш дорогой Леончик! И вот уже 6 лет слезы на глаза наворачиваются какого классного парня мы родили!», — написала бывшая солистка «Фабрики».
Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

23 марта Леону, единственному сыну звездной пары, исполнилось шесть лет. В честь этого события Саша решила поделиться личными моментами — на снимках она беременная, в роддоме и с малышом на руках.

Беременная Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Савельева рассказала, что они с Кириллом стараются быть для сына настоящим примером. Этот принцип она и ее муж воплощают каждый день, растя своего мальчика. Певица редко раскрывает подробности личной жизни, поэтому подборка кадров «из прошлого» очень удивила и порадовала ее подписчиков.

За день до дня рождения мальчика, 22 марта, Саша жаловалась на плохое состояние. Думала, что заболела и опасалась, что впервые не сможет отпраздновать рождение сына «на все сто».

«Ребята, я заболела. Совершенно неожиданно синусит, очень боялась гайморита. Это со мной впервые. (...) Настроения ни на что нет. А завтра у ребенка день рождения. Планирую все в таком состоянии, и это тоже впервые, когда я не готова и разбита», — писала она в блоге.
Но, видимо, ей стало лучше, а праздник успешно состоялся. Поздравление сыну в соцсетях заряжено только позитивом.

Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

«Мы с папой стараемся быть примером для тебя каждый день. Мы не воспитываем тебя — мы воспитываем себя для тебя. Будь счастлив! А мы всегда рядом!», — прокомментировала она в блоге.
Интересно, что лицо Леона певица так и не показала — на всех фото он снят со спины. Это уже традиция для Саши, которая бережет приватность сына. Фанаты уважают ее выбор, но все равно гадают, на кого похож малыш.

Саша Савельева с сыном (Фото: кадр видео Instagram* @sasha_savelieva)

Саша и Кирилл вместе с 2010 года, а родителями стали только в 2019-м. Леон — их долгожданный ребенок, и каждый его день рождения для пары — особый праздник.

Снимки из прошлого стали трогательным подарком не только для сына, но и для поклонников. Фанаты пожелали семье счастья, порадовались за них и назвали сына веселым красавчиком.

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Звезда сериала «Ольга» Роза Хайруллина: тяжелая судьба, потеря близких и поздний дебют в кино
23 марта 2025, 18:21

Роза Хайруллина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Родом из ссыльных татар


Роза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Её предки были из бывших руководителей колхозов, которые в 1930-е годы были признаны виновными в хищении государственного имущества и отправлены в ссылку на север. Родители жили очень бедно и много работали. Малышку Розу на пять дней отправляли в круглосуточный детский сад, чтобы она могла находиться в более благоприятных условиях.

В семилетнем возрасте родители перевезли Розу в Зеленодольск, расположенный в Татарстане. Там она начала обучение в школе. Уже в 3 классе Роза начала посещать драматический кружок и навсегда решила стать актрисой.

Родители были против выбора дочери, но Хайруллина всё равно поступила в Казанское театральное училище. Уже со второго курса она начала играть на сцене Национального театра имени Камала.

В 1981 году, получив диплом, Хайруллина стала частью труппы Казанского театра юного зрителя, где работала до 1996 года. Эти годы Хайруллина считала одними из самых прекрасных в своей жизни. В то время у неё была своя квартира, близкие люди, друзья. В середине 90-х годов привычный мир артистки внезапно изменился.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — цитирует слова актрисы издание starhit.ru.

После утраты близких Хайруллина начала злоупотреблять алкоголем, иначе она не могла преодолеть отчаяние. Однако любимая работа и вера в Бога помогли ей вернуться к нормальной жизни.

На пути к всеобщей известности


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Ольга»)

После трагедии Роза Вакильевна недолгое время играла в Челябинском ТЮЗе. А в 1997 году она получила предложение присоединиться к труппе Самарского театра «СамАрт», где вскоре стала его артисткой. Там талантливую актрису увидел режиссер Константин Богомолов и пригласил для работы в Москву.

Так актриса в 2009 году оказалась в составе труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В том же году состоялся дебют Хайруллиной в кино. Первой экранной ролью стала татарка-нищенка в картине Андрея Эшпая «Иван Грозный». На тот момент Розе Вакильевне было уже 48 лет, и это не помещало ей блистательно войти в экранный кадр.

В 2010 году она уже играла главную роль в телесериале «Пятая группа крови», а в 2011 году снялась в исторической драме «Орда», где исполнила роль ханши Тайдулы. Её работа была высоко оценена, и Роза Вакильевна получила премию «Ника».

Ещё одна престижная награда была получена актрисой за роль тёщи в комедийном фильме «Норвег». После этого её стали чаще приглашать в кино: сериалы «Ольга», «Кислота», «Содержанки».

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Скандал с «Табакеркой»


В августе 2020 года в Московском театре Олега Табакова разразился скандал по поводу увольнения Розы Хайруллиной. Поползли слухи о том, что Владимир Машков, занявший пост художественного руководителя театра после Олега Табакова, произвёл кардинальные изменения в труппе, уволив актёров, которые работали на сцене на протяжении длительного времени.

«Не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Никто меня не выгонял. Я сама решила уйти», — утверждала Хайруллина

В мире свирепствовала эпидемия, и Роза Вакильевна была отнесена к категории «звёзд по приглашению». Это вызвало у многих людей недоумение и даже возмущение. Некоторые зрители ходили в «Табакерку» только ради игры актрисы.

Личная жизнь


Сейчас актрисе 57 лет. Она не замужем, детей нет. Свою жизнь она предпочитает скрывать от широкой публики.

«Думаю, что настоящий актёр всегда одинок. И нужно уметь не страшиться этого одиночества: этим ты сохраняешь себя», — цитирует слова актрисы издание 78.ru.

Актриса сейчас


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Клипмейкеры»)

Несмотря на то, что Роза Хайруллина в позднем возрасте начала сниматься в кино, ее фильмография на сегодняшний день насчитывает уже более 80 работ. В 2023 году Хайруллина появилась в четвертом сезоне сериала «Содержанки», а также снялась в фильмах «Соло», «Домовой», «Бери да помни», «Гид и большие соблазны». В настоящее время Роза Хайруллина — одна из самых востребованных актрис. В 2024 году она решила попробовать себя в роли режиссёра и поставила на сцене Театра на Трубной спектакль «Однажды», который был посвящён поэту Даниилу Хармсу и его музе.

Артистка убеждена, что всё происходит в своё время. Успех пришёл к ней, когда она прожила жизнь и была готова к нему. Сегодня ей совсем не страшно покинуть большой город и играть в маленьком провинциальном театре. Главное, чтобы была работа. Кроме того, у неё есть мечта — поработать на Русском Севере.

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Звезда «Ворониных» отказалась от гастролей
Звезда «Ворониных» Волкова временно отказалась гастролировать
23 марта 2025, 17:21

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*/volkovihome)

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова временно отказалась гастролировать и объявила себя невыездной, о чем сообщила в соцсетях. По ее словам, она устала и «перегнула» с работой в текущем месяце.
«Это не значит, что я «сломалась», просто иногда нужно замедлиться, чтобы не пропустить момент, когда ещё есть силы улыбнуться своему отражению в зеркале. Думаю, многие поймут, о чем я. Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — сообщила звезда.
Кроме того, артистка заявляла о больших жизненных переменах. Она упомянула некие два события, разделяющие ее жизнь на «до» и «после». Волкова публиковала фото анкеты и паспорта. В анкете были вопросы о месте регистрации брака и «где и когда ознакомились».

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Ирина Шейк и Том Брэди восстановили близкие отношения
23 марта 2025, 16:32

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди восстановили отношения. Об этом пишет издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера. Уточняется, что интерес знаменитостей друг к другу возник еще в 2023 году, потом поутих, но, как выяснилось, не совсем.
По словам источника, Ирина и Том стали активно общаться по телефону, а затем стали видеться вживую, а именно, не реже одного свидания в неделю. Кроме того, у звезд были вояжи, в которых они упивались обществом друг друга.

При этом Шейк и Брэди стали более осторожными и не дают фотографам себя подловить. Отдыхают они в лучших отелях, которые гарантируют приватность, а летают на частных лайнерах.

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#мир
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#звёзды
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Стали известны детали похорон Ларисы Голубкиной
Малафеева: Голубкину не станут хоронить с Мироновым из-за нехватки мест
23 марта 2025, 16:14

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину не станут хоронить рядом с супругом Андреем Мироновым на Ваганьковском кладбище из-за нехватки мест. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Анна Малафеева.
«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», — прокомментировала собеседница.
Отмечено, что ценник на захоронение достаточно высокий. Вместе с тем, по словам сотрудников кладбища, возможность похоронить актрису рядом с супругом существовала без каких-либо препятствий. Подзахоронение возможно через 20 лет после похорон. Андрей Миронов умер в 1987 году. Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 25 марта.

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