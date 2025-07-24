Сердюков рассказал, почему фанаты Бородиной хейтят его

24 июля 2025, 11:55

Сердюков уверен, что фанаты Бородиной хейтят его из-за переживаний за Ксению

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Николай Сердюков считает, что фанаты Ксении Бородиной хейтят его, поскольку переживают за телеведущую.





Своим мнением он поделился в соцсетях с аудиторией. Один фолловер спросил, с чем связана ненависть и критика в адрес Сердюкова.





«Полагаю, это связано с искренней привязанностью фанатов к Ксении, и они, безусловно, переживают за неё!» — сказал Сердюков.

