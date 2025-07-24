Сердюков рассказал, почему фанаты Бородиной хейтят его
Сердюков уверен, что фанаты Бородиной хейтят его из-за переживаний за Ксению
Николай Сердюков считает, что фанаты Ксении Бородиной хейтят его, поскольку переживают за телеведущую.
Своим мнением он поделился в соцсетях с аудиторией. Один фолловер спросил, с чем связана ненависть и критика в адрес Сердюкова.
«Полагаю, это связано с искренней привязанностью фанатов к Ксении, и они, безусловно, переживают за неё!» — сказал Сердюков.Стоит отметить, что на фоне отношений Бородиной с Сердюковым поклонники звезды реалити-шоу «Дом-2» практически сразу разделились на две половины. Первые обрадовались за счастье Ксении, а вторые обрушились на ее избранника с критикой чуть ли не с первого дня. В итоге пара поженилась и отправилась путешествовать.
Свадьба звезд состоялась в начале июня этого года.