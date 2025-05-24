«Ты вспыльчивый, но в этом во всем нет злости»: Ксения Бородина эмоционально обратилась к жениху

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Телеведущая Ксения Бородина рассказала о личных качествах своего жениха Николая Сердюкова.
Телеведущая и блогер вовсю готовятся к свадьбе. Ксения регулярно сталкивается с хейтом в сторону ее жениха. Николая все время обвиняют в том, что он пользуется известностью своей возлюбленной. Однако Бородина всегда встает на защиту будущего мужа.
Экс-ведущая проекта «Дом-2» поделилась романтичным видео с Сердюковым. В кадре пара позировала в стильных образах. Ксения с нежностью обратилась к жениху. Она назвала Николая красавчиком и поблагодарила его за то, какой он есть.
Ксения отметила, что у Николая, как у любого человека, есть особые черты, но в целом она восхищается его личностью.
Блогер отреагировал на приятные слова Бородиной. Со слов Сердюкова, он все еще не может осознать, как ему повезло с дамой сердца.
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Экс-ведущая проекта «Дом-2» поделилась романтичным видео с Сердюковым. В кадре пара позировала в стильных образах. Ксения с нежностью обратилась к жениху. Она назвала Николая красавчиком и поблагодарила его за то, какой он есть.
«Ты очень добрый мужчина, какое же это оказалось важное качество в мужчине — доброта. Ты добрый ко мне, к моим детям, к моей маме, к друзьям. К людям, которые тебя не знают, ты всегда с теплотой и добром. Спасибо тебе, что ты так проявляешь это свое качество», — призналась Бородина в личном блоге.
Ксения отметила, что у Николая, как у любого человека, есть особые черты, но в целом она восхищается его личностью.
«Ты, конечно, же суперэмоциональный, вспыльчивый, но в этом во всем нет злости, нет гнили и агрессии. И это ценно для меня... спасибо. А главное, ты за свою семью», — обратилась телеведущая к возлюбленному.
Блогер отреагировал на приятные слова Бородиной. Со слов Сердюкова, он все еще не может осознать, как ему повезло с дамой сердца.
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Ольга Енгалычева