Лепс написал песню о неразделенной любви к Алле Пугачевой

23 июня 2025, 02:20

Григорий Лепс написал песню об Алле Пугачевой и «неразделенной любви» к ней

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

Григорий Лепс выпустил новую песню об Алле Пугачевой, иронично рассказав о «неразделенной любви» к певице. Композиция вошла в альбом «И смех и грех», который Лепс выпустил под псевдонимом наГЛец.