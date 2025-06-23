Лепс написал песню о неразделенной любви к Алле Пугачевой
Григорий Лепс выпустил новую песню об Алле Пугачевой, иронично рассказав о «неразделенной любви» к певице. Композиция вошла в альбом «И смех и грех», который Лепс выпустил под псевдонимом наГЛец.
Альбом «И смех и грех» вышел 20 июня 2025 года. Он был создан для развлечения и носит юмористический характер, как указано в официальном паблике артиста. Альбом можно найти на платформе VK.
Среди его треков выделяется песня «Алла Пугачева не любит меня», где Лепс с юмором описывает чувства лирического героя, влюбленного в Пугачеву, но вынужденного быть с другой женщиной. Герой мечтает петь для нее, посещать ее концерты и театры, но узнает, что она вышла замуж за «культурного пацана».
Композиция, наполненная легкой иронией, быстро привлекла внимание слушателей. Все же Лепс не раз положительно отзывался о великой артистке. К тому же, сейчас он как раз находится в отношениях, которые безостановочно обсуждают фанаты — публику смущает разница в 43 года между Лепсом и Кибой. Многие верят, что отношения певца скрыто трещат по швам.
При этом стоит помнить, что пара сначала обещала скорую свадьбу, но потом начала «оттягивать» событие и прекратила вдаваться в подробности.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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