Лолита прокомментировала поджог двери организатору её концерта в Петербурге
Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале заявила, что неизвестные подожгли дверь соорганизатору её концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому на фоне конфликта с перекупщиками билетов.
Инцидент произошел после того, как организаторы начали борьбу с перепродажей билетов на ноябрьский концерт Лолиты в БКЗ «Октябрьский» по завышенным ценам. Певица отметила, что все официальные билеты были распроданы, но на сторонних сайтах они появились в два-три раза выше номинала.
Лолита подчеркнула, что билеты, купленные у перекупщиков, не будут приниматься на возврат, а за её друга и соорганизатора Игоря Грановского она «порвёт пасть». Она также связала поджог с действиями перекупщиков: Это как раз, мне кажется, не простое совпадение.
Певица сравнили ситуацию с 1990-ми годами, но добавила, что прошла их и призвала недоброжелателей предъявлять претензии лично ей. Концерты Лолиты в Петербурге традиционно пользуются высоким спросом, несмотря на отмены в других регионах.
