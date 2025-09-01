Лолита прокомментировала поджог двери организатору её концерта в Петербурге

01 сентября 2025, 01:42

Лолита Милявская (Фото: Telegram @t.me/lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале заявила, что неизвестные подожгли дверь соорганизатору её концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому на фоне конфликта с перекупщиками билетов.