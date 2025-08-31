«Я должна закапывать человека»: Рудковская раскрыла причину защиты Хайдарова

31 августа 2025, 21:54

Яна Рудковская объяснила, почему не стала критиковать хирурга Хайдарова

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Яна Рудковская объяснила свой отказ участвовать в критике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Своё мнение продюсер высказала в интервью для YouTube-канала Евгении Медведевой.





Как сообщается, Рудковская была среди тех, кто не присоединился к волне обвинений в адрес Хайдарова в 2023 году. Тогда певицы Любовь Успенская и Слава заявляли о его непрофессионализме и указывали на пациенток, которые остались недовольны результатами операций.



Продюсер отказалась поддерживать критику, так как осталась довольна результатом своей операции.

«У меня всё сложилось с ним. Почему я должна закапывать человека?» — заявила Рудковская.