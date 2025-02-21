Сергей Белоголовцев вернулся к работе после новостей об инсульте и параличе

Сергей Белоголовцев (фото: Instagram* @sergey_belogolo)
Актёр Сергей Белоголовцев сообщил, что приступил к работе после выписки из больницы. Его слова приводит ТАСС.
Некоторое время назад сообщалось, что телеведущий столкнулся с проблемами, вызванными инсультом. Однако Белоголовцев поспешил упокоить поклонников и сообщил агентству, что его самочувствие «прекрасно».
По словам актёра, его выписали из больницы ещё две недели назад. Сейчас он уже приступил к работе.
Ранее в этом месяце сообщалось, что актёру пришлось экстренно отменить запланированные спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Причиной стал якобы паралич, случившийся после инсульта. Также СМИ писали, что из-за болезни Белоголовцев оказался прикован к инвалидной коляске.
Тогда артист утверждал, что с ним всё хорошо и он продолжает работу над своей новой передачей. Однако его представитель поспешил опровергнуть это заявление, отметив, что состояние Белоголовцева не позволяет ему работать и участвовать в постановках.
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*запрещён в РФ
По словам актёра, его выписали из больницы ещё две недели назад. Сейчас он уже приступил к работе.
Ранее в этом месяце сообщалось, что актёру пришлось экстренно отменить запланированные спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Причиной стал якобы паралич, случившийся после инсульта. Также СМИ писали, что из-за болезни Белоголовцев оказался прикован к инвалидной коляске.
Тогда артист утверждал, что с ним всё хорошо и он продолжает работу над своей новой передачей. Однако его представитель поспешил опровергнуть это заявление, отметив, что состояние Белоголовцева не позволяет ему работать и участвовать в постановках.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова