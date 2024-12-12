Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актёру, телеведущему Сергею Белоголовцеву сделали операцию после того, как ему поставили диагноз — аппендицит. Информацию подтвердила пресс-секретарь артиста. Сейчас Белоголовцев чувствует себя хорошо.
По словам пресс-секретаря, 60-летний актёр проходил плановое обследование, во время которого врачи и выявили проблемы со здоровьем.
Она добавила, что в субботу Белоголовцева выпишут.
Артист родился в 1964 году во Владивостоке. Сергей Белоголовцев известен как актёр комедийного жанра, он снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», в сериале «Воронины», в проекте «33 квадратных метра».
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По словам пресс-секретаря, 60-летний актёр проходил плановое обследование, во время которого врачи и выявили проблемы со здоровьем.
Она добавила, что в субботу Белоголовцева выпишут.
Артист родился в 1964 году во Владивостоке. Сергей Белоголовцев известен как актёр комедийного жанра, он снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», в сериале «Воронины», в проекте «33 квадратных метра».
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Анастасия Ларина