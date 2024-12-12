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Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве

Актёра Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве, он чувствует себя хорошо
Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёру, телеведущему Сергею Белоголовцеву сделали операцию после того, как ему поставили диагноз — аппендицит. Информацию подтвердила пресс-секретарь артиста. Сейчас Белоголовцев чувствует себя хорошо.

По словам пресс-секретаря, 60-летний актёр проходил плановое обследование, во время которого врачи и выявили проблемы со здоровьем.



Она добавила, что в субботу Белоголовцева выпишут.

Артист родился в 1964 году во Владивостоке. Сергей Белоголовцев известен как актёр комедийного жанра, он снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», в сериале «Воронины», в проекте «33 квадратных метра».

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