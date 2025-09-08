Жора Крыжовников оказался в базе данных сайта «Миротворец»*

08 сентября 2025, 12:12

Режиссёр «Кухни» Жора Крыжовников попал в список «Миротворца»*

Жора Крыжовников (Фото: Instagram** / @verybestday)

Режиссёр Жора Крыжовников, известный по проектам «Кухня» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* — об этом сообщает РИА Новости.