Жора Крыжовников оказался в базе данных сайта «Миротворец»*
Режиссёр Жора Крыжовников, известный по проектам «Кухня» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* — об этом сообщает РИА Новости.
По данным ресурса, причиной внесения стало «нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым», а также «коммерческая деятельность» на полуострове. Как утверждается, режиссёр в 2021 году работал над съёмками сериала «Ваша честь» в Крыму.
Также на сайте указано, что Крыжовников был добавлен в список ещё в декабре 2021 года.
*признан экстремистским на территории РФ
**принадлежит Meta, запрещённой в РФ
