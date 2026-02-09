Сергей Бурунов решился на один шаг ради возлюбленной
Российский актер и телеведущий Сергей Бурунов признался, что похудел ради своей возлюбленной Екатерины Леви. Подробностями он поделился в эфире передачи «Ты не поверишь».
По словам 48-летнего артиста, он сбросил 15 лишних килограммов и достиг отметки в 83 кг. Такого результата удалось добиться благодаря физическим нагрузкам.
«Секс и спортзал. Функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще», — объяснил Бурунов.Кроме того, он начал носить фитнес-браслет, чтобы отслеживать фазы сна, а также с подачи партнерши полностью сменил гардероб. Теперь он предпочитает деловые костюмы вместо привычных толстовок и футболок.