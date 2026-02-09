Сергей Бурунов решился на один шаг ради возлюбленной

09 февраля 2026, 19:08

Сергей Бурунов похудел на 15 кг ради возлюбленной

Сергей Бурунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и телеведущий Сергей Бурунов признался, что похудел ради своей возлюбленной Екатерины Леви. Подробностями он поделился в эфире передачи «Ты не поверишь».





По словам 48-летнего артиста, он сбросил 15 лишних килограммов и достиг отметки в 83 кг. Такого результата удалось добиться благодаря физическим нагрузкам.

«Секс и спортзал. Функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще», — объяснил Бурунов.