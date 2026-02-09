Певица Цыганова призналась, что хотела бы сплясать с Богомоловым польку

09 февраля 2026, 17:33

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Виктория Цыганова призналась, что хотела бы вместе станцевать с режиссером Константином Богомоловым.





В беседе с Общественной Службой Новостей, Цыганова отметила, что с удовольствием спела бы дуэтом с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.





«Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, причем новую версию "Польки-бабочки", где в последний момент ботинком убивают комара», — сказала певица.