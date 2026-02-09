Певица Цыганова призналась, что хотела бы сплясать с Богомоловым польку
Певица Виктория Цыганова призналась, что хотела бы вместе станцевать с режиссером Константином Богомоловым.
В беседе с Общественной Службой Новостей, Цыганова отметила, что с удовольствием спела бы дуэтом с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
«Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, причем новую версию "Польки-бабочки", где в последний момент ботинком убивают комара», — сказала певица.
Она добавила, что легко бы смогла исполнить русскую плясовую под названием «Комаринская», написанную Михаилом Глинкой.
Ранее Цыганова связала падение спроса на концерты Аллы Пугачевой с ее прошлыми высказываниями. По мнению артистки, публика воспринимает Примадонну как предателя, что снижает её востребованность как в России, так и за рубежом.