Певица Ольга Серябкина похвасталась откровенным образом
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась фото своей фигуры в «голом» топе на личной странице в Instagram*.
40-летняя певица позировала в черном топе-сетке, под которым был лиф бикини в тон. Она дополнила свой образ короткими шортами, солнцезащитными очками и босоножками.
Ольга выглядела эффектно с уложенными волосами и макияжем с темной помадой на фоне автомобиля в Дубае.
Ранее сообщалось, что перед гастрольным туром артистка решила провести бьюти-процедуры самостоятельно. Однако эксперимент завершился травмой кожи. Во время одного из домашних пилингов она случайно повредила лицо, и ей пришлось обращаться к профессионалам для исправления ситуации.
