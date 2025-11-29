Достижения.рф

Певица Ольга Серябкина похвасталась откровенным образом

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась фото своей фигуры в «голом» топе на личной странице в Instagram*.



40-летняя певица позировала в черном топе-сетке, под которым был лиф бикини в тон. Она дополнила свой образ короткими шортами, солнцезащитными очками и босоножками.

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Ольга выглядела эффектно с уложенными волосами и макияжем с темной помадой на фоне автомобиля в Дубае.

Ранее сообщалось, что перед гастрольным туром артистка решила провести бьюти-процедуры самостоятельно. Однако эксперимент завершился травмой кожи. Во время одного из домашних пилингов она случайно повредила лицо, и ей пришлось обращаться к профессионалам для исправления ситуации.
Никита Кротов

