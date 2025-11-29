Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Генпрокуратура может начать проверку в отношении Ксении Собчак и Лолиты Милявской в связи с махинациями при продаже вилл на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на обманутых дольщиков.
По его данным, телеведущая и певица рекламировали компанию недобросовестного застройщика Сергея Домогацкого. Клиенты обвинили предпринимателя в мошенничестве и подали на него около 30 заявлений. Сумма ущерба может превышать 31 миллиард рупий (примерно 150 миллионов рублей).
Помимо причастности к афере, Собчак и Милявскую проверят на уплату налогов с рекламы. Пострадавшие потребовали привлечь знаменитостей к ответственности.
