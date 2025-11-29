Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали

29 ноября 2025, 18:04

Mash: Генпрокуратура проверит Собчак и Милявскую после мошенничества на Бали

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Генпрокуратура может начать проверку в отношении Ксении Собчак и Лолиты Милявской в связи с махинациями при продаже вилл на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на обманутых дольщиков.