Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)
Сергей Лазарев почтил память брата, погибшего десять лет назад. В своем Telegram-канале певец рассказал, как узнал о смерти Павла.
В годовщину трагедии исполнитель опубликовал архивные фото с покойным братом. По словам Лазарева, в момент смерти Павла он был на гастролях и обо всем узнал в дороге.
Сергей признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о трагедии.
Напомним, 23 марта 2015 года Павел Лазарев умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии.
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Сергей признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о трагедии.
Напомним, 23 марта 2015 года Павел Лазарев умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии.
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Екатерина Коршунова