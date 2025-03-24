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Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти

Певец Сергей Лазарев рассказал о смерти брата и признался, что до сих пор плачет
Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Сергей Лазарев почтил память брата, погибшего десять лет назад. В своем Telegram-канале певец рассказал, как узнал о смерти Павла.
В годовщину трагедии исполнитель опубликовал архивные фото с покойным братом. По словам Лазарева, в момент смерти Павла он был на гастролях и обо всем узнал в дороге.




Сергей признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о трагедии.

Напомним, 23 марта 2015 года Павел Лазарев умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии.

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#аварии
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Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику
Певица Бьянка захотела сделать пластическую операцию по уменьшению груди
24 марта 2025, 19:23

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Об этом она написала в своем блоге.
Артистка опубликовала ролик, в котором она сняла себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. На видео исполнительница рассказала, что решила уменьшить грудь.

«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — сообщила 39-летняя певица.

Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.

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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа
Вдова Владимира Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти мужа
24 марта 2025, 18:39

Мария Левкина (Фото: Инстаграм* @marusialyovkina)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о супруге. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Марины Левкиной, она потеряла смысл жизни после смерти любимого мужа. Несмотря на произошедшее, вдова нашла в себе силы идти дальше.

Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.

Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.

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«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
24 марта 2025, 17:24

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Звездные романы нередко становятся достоянием общественности, но ещё громче звучат истории предательства. Среди российских актрис такие драмы случались не раз. «Радио 1» расскажет о звездных разводах, в которых разлучницей стала лучшая подруга.

Марина Яковлева: подруга дала совет и увела мужа


Даже спустя годы для многих Марина Яковлева остаётся той самой дерзкой принцессой из сказки «После дождичка в четверг». Если в профессии актрисе всегда везло, то в личной жизни всё было не так просто.

В студенческие годы Марина встретила режиссёра Андрея Ростоцкого. Их роман развивался стремительно, и вскоре влюблённые поженились.

Когда в браке начались трудности, Яковлева обратилась за советом к близкой подруге. Она так запуталась в своих чувствах, что по её рекомендации даже подала на развод. А вскоре узнала страшную правду: подруга не просто поддерживала её в трудную минуту, а ждала момента, чтобы занять её место.

Ростоцкий и бывшая подруга Марины не просто начали встречаться — вскоре они поженились.

Марина Яковлева (фото: РИА Новости / Виталий Аньков)

Анастасия Веденская: роман мужа с лучшей подругой


Звезда «Тихого Дона» Анастасия Веденская долгие годы была в браке с Владимиром Епифанцевым. В этом союзе родились двое детей, но счастье оказалось недолгим.

Причиной разрыва стала лучшая подруга актрисы — Анна Цуканова-Котт. Как оказалось, Анна часто бывала у них в гостях, но интересовалась не только дружбой с Настей.

Когда правда вскрылась, Веденская не смогла простить предательства ни мужу, ни подруге.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Нонна Гришаева: разлука из-за подруги


Актриса, покорившая зрителей ролью в «Папиных дочках», всегда казалась уверенной и жизнерадостной. Но в личной жизни ей пришлось пройти через предательство.

После развода с первым мужем Гришаева строила серьёзные отношения с влиятельным бизнесменом. Они готовились к свадьбе, но внезапно всё рухнуло. Причиной стала близкая подруга Нонны, которая увела её возлюбленного.

Разрыв был настолько болезненным, что Гришаева долго не могла доверять мужчинам. Только спустя годы она вновь обрела счастье с Александром Нестеровым.

Нонна Гришаева (фото: Фото: Instagram* / grishaevanonna)

Виктория Тарасова: помогла подруге, а та увела её мужчину


Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова в молодости столкнулась с предательством, от которого долго не могла оправиться.

Тарасова жила с возлюбленным Вячеславом, когда к ней за помощью обратилась лучшая подруга. У девушки не было жилья, и Виктория временно приютила её у себя. В итоге получила нож в спину: подруга закрутила роман с Вячеславом.

Когда актриса узнала о предательстве, оказалось, что она ждёт ребёнка. Но возлюбленный, вместо того чтобы поддержать её, просто исчез.

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Юлия Ауг: муж ушёл к подруге после 8 лет брака


Актриса Юлия Ауг и её супруг Степан Золотухин были вместе 8 лет, воспитывали дочь.

Это был 1995 год, с заработками у актёров было сложно. Чтобы прокормить ребёнка, Юлии и Степану приходилось хвататься за любые подработки, а девочку воспитывали бабушки. Спустя 8 лет брака, Золотухин ушёл к подруге Юлии.

Ауг не держит зла на бывшего. Она уверена, что его уход помог ей стать сильнее.

Юлия Ауг (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

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Был актером, стал официантом в Англии: куда пропал Левин из «Интернов» Дмитрий Шаракоис
24 марта 2025, 17:15

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

Актер Дмитрий Шаракоис прославился благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны».
О том, как артист живет сейчас и почему уехал из России, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. У него есть старшие братья Руслан и Владимир. Отец оставил жену с тремя детьми, когда Дмитрий был еще маленьким. Женщина одна воспитывала детей и зарабатывала на жизнь торговлей на рынке.

Примечательно, что дед актера по национальности литовец. Сам Шаракоис имеет два гражданства — российское и литовское.

С юных лет Дмитрий любил играть в футбол и хулиганить в школе. Он часто дрался и плохо учился. Однако практически всегда принимал участие в школьных театральных постановках.

В 2002 году Шаракоис поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. На третьем курсе института начал сниматься в кино.

Карьера


После окончания вуза Дмитрий служил в Московском ТЮЗе. В 2007 году перешел в труппу Театра имени Владимира Маяковского. Начинающего артиста задействовали в спектаклях «Зеленая птичка», «Два клена» и «Питер Пэн».

Периодически актера приглашали и на другие театральные сцены. В Театре на Малой Бронной он играл Эдмунда в «Тайне старого шкафа», а в Театре на Таганке предстал в образе дона Фернандо в постановке «Дуэнья».

Дебют Шаракоиса в кино состоялся в эпизодической роли в короткометражной картине 2003 года «Любовь и краски». После чего его пригласили в популярный российский ситком «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

На последнем курсе института артиста утвердили в каст «9 роты» Федора Бондарчука. Спустя время Дмитрий появился в комедии «Никто не знает про секс», где его коллегами по съемочной площадке стали Михаил Ефремов и Анатолий Кузнецов.

Настоящая слава пришла к актеру в 2010 году, когда он появился в роли Бориса Левина в ситкоме «Интерны». Шаракоис стал открытием проекта, он настолько ярко изобразил своего героя, что многие зрители полюбили персонажа.

Когда Дмитрий покинул сериал, поклонники надеялись на его скорое возвращение. В СМИ писали о конфликте с Кристиной Асмус, сообщали и о финансовой стороне решения артиста, но вскоре Шаракоис опроверг слухи. По его словам, он не хотел стать заложником одной роли. К радости фанатов, актер вернулся в ситком в финальном сезоне.

Всего в фильмографии Шаракоиса более 30 работ.

Личная жизнь


О личной жизни артиста известно немного. Однажды на одно из мероприятий Дмитрий Шаракоис пришел с девушкой и представил ее как свою супругу. Но уже на следующей премьере он появился с другой женщиной, которую назвал приятельницей.

На вопрос сотрудников СМИ о том, куда делась его жена, Шаракоис удивился, а потом рассмеялся.

«Моя крайняя девушка была не актрисой. У нас были серьезные отношения, которые длились три года. Но закончились, и мы расстались. Пока что я не нашел достойной замены, а первую попавшуюся в жены брать не хочу. Думаю, что большой любви у меня в жизни, наверное, еще не случилось», — объяснял актер.

Почему Шаракоис уехал из России


В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал из РФ в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру.

«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за "Челси". Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — делился Дмитрий.

Сначала артист подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств. По его заверению, это был долгий и тяжелый путь.

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

«Я перевел на английский свой шоурил — нарезку актерских работ. Записал сцену на английском, включил ее в шоурил, нашел сценарий одного голливудского фильма, вырезал оттуда сцену, выучил ее и отправил в половину всех агентств страны. Представьте, какие ощущения я испытывал, отправляя письмо в актерское агентство, в котором состоят Джуд Лоу, Кира Найтли. И ты такой: Димка. Очень странные ощущения», — писал Шаракоис в своем блоге.

На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт. В феврале 2020 года Дмитрия пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса.

«Примерно через две недели я получил утверждение и полетел в Испанию! Я успел до всех ограничений слетать в Мадрид на съемки и снова почувствовал себя актером. Знаете, когда в аэропорту тебя встречает человек с табличкой, на которой написаны твои имя и фамилия. Я там сделал фотографию на память, потому что так со стройки сразу туда — это круто», — рассказывал он.

Как Шаракоис живет сейчас


Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис». В проекте также принял участие российский актер Никита Ефремов.

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

Артист также ведет социальные сети. В 2023 году он назвал себя «звездой TikTok».

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«Это сложный момент»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии
Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии
24 марта 2025, 17:04

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Освобождение актера Михаила Ефремова из колонии прокомментировал его сын Никита в социальных сетях. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Ефремов-младший.
О решении Алексеевского районного суда Белгородской области освободить Михаила Ефремова стало известно несколько часов назад. Выйти артист сможет уже 7 апреля, когда истекут 15 суток для обжалования судебного решения. Когда Ефремов освободится, его обяжут отмечаться в органах раз в месяц.

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